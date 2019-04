Analisten discussiëren over winnende treffer Ajax: ‘Huntelaar houdt hem weg’

Klaas-Jan Huntelaar maakte zaterdagavond het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. De invaller troefde Tim Handwerker in het stafschopgebied af, waarna hij met een verwoestende uithaal uitgroeide tot matchwinner. De spelers van Groningen richten zich na afloop tot scheidsrechter Dennis Higler.

Volgens Mike te Wierik ging er namelijk een overtreding van Huntelaar op Handwerker vooraf aan het doelpunt. "Hij wordt gewoon vastgehouden. Hij gaat niet voor de grap naar de grond, waarom zou hij dat doen? Ik moet het terugzien. Er wordt van beide kanten vastgehouden. Je snapt wel dat wij protesteren voor een vrije trap. Ik denk het aan de andere kant was afgefloten", vertelt de aanvoerder van Groningen voor de camera van FOX Sports.

Gertjan Verbeek kan de woede van de Groningen-spelers begrijpen. "Ja, dat zou je zo kunnen interpreteren", antwoordt de voormalige trainer van onder meer Feyenoord en FC Twente op de vraag of Huntelaar een overtreding beging in het duel met Handwerker. "Hij houdt hem weg, hij houdt zijn hoofd weg met zijn hand."

Collega-analist Ronald de Boer betoogt dat Handwerker zich ook niet onbetuigd liet in het duel. "Ze trekken beiden. Huntelaar gebruikt slim zijn hand. De verdediger weet ook: ik ben nu de lul, ik ben nu de sjaak, dus ik ga nu maar snel liggen. Als de verdediger het duel wel in zijn voordeel had beslist, was hij nooit gaan liggen."