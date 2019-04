‘Tagliafico houdt arm niet langs het lichaam, Huntelaar kon direct rood krijgen’

Ajax heeft zaterdag in de wedstrijd tegen FC Groningen (0-1 zege) niets te klagen gehad over de arbitrage, zo denken analisten Ronald de Boer en Gertjan Verbeek. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Klaas-Jan Huntelaar zijn tweede gele kaart, maar volgens De Boer en Verbeek had de spits ook direct rood kunnen krijgen. Bovendien kwam Ajax goed weg na een vermeende handsbal van Nicolás Tagliafico.

Huntelaar groeide uit tot matchwinner in Groningen: de invaller maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en trok daarna zijn shirt uit. Het kwam hem op een gele kaart te staan; een harde tik aan Samir Memisevic betekende daarna zijn tweede prent. "De scheidsrechter had hem ook direct rood kunnen geven. Hij heeft alleen oog voor de tegenstander en steekt zijn elleboog ook nog eens omhoog", oordeelt De Boer. "Het had gewoon direct rood kunnen zijn."

Verbeek lijkt het daarmee eens. "Het is niet zo dat het een directe rode kaart had moeten zijn, maar deze zat wel op het randje", vindt de analist, die bovendien denkt dat Groningen recht had op een strafschop in de slotfase. Tagliafico kreeg de bal tegen de arm, maar videoscheidsrechter Danny Makkelie en arbiter Dennis Higler vonden het geen strafschop. "Hij houdt de arm niet langs het lichaam. Hij pakt de bal op de bovenarm", aldus Verbeek.

"Negen van de tien keer wordt deze strafschop gegeven en nu niet. Het is vervelend dat de VAR zoiets de ene keer wel beoordeelt als strafschop en de andere keer niet", vindt Verbeek. De clubloze trainer stelt dat de VAR en de scheidsrechter elkaar tegenwoordig niet meer 'afvallen'. "Dat is een tijdje gebeurd, maar dat gebeurt nu niet meer. Higler zei duidelijk dat het geen handsbal was en dan doet de VAR ook niets."