Huntelaar beleeft historische invalbeurt en loopt tegen schorsing aan

Klaas-Jan Huntelaar beleefde zaterdagavond in de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen (1-0 overwinning) een uiterst tumultueuze invalbeurt. De 35-jarige spits hielp Ajax een kwartier voor tijd met een doelpunt over het dode punt heen, maar werd zes minuten later met rood van het veld gestuurd. Huntelaar is daardoor geschorst voor de wedstrijd van dinsdag tegen Vitesse.

De veteraan maakte in het hoge noorden na een klein uur voetballen zijn rentree en was in de 78ste minuut met een doelpunt goud waard voor Ajax. Huntelaar vierde de treffer door zich te ontdoen van zijn shirt, waarna scheidsrechter Dennis Higler niet anders kon dan hem een gele kaart tonen.

Vijf minuten later werd Huntelaar echter opnieuw op de bon geslingerd, ditmaal nadat hij Samir Memisevic bij een duel wild in het gezicht had geraakt. Ajax eindigde het duel daardoor met tien man, maar hield uiteindelijk wel stand en kon zo weer drie belangrijke punten bijschrijven in de titelrace. De Amsterdammers hebben nu drie punten meer dan achtervolger PSV, dat later dit weekeinde thuis tegen ADO Den Haag speelt.

Huntelaar is pas de eerste Ajacied in de historie die invalt, scoort én met een rode kaart van het veld wordt gestuurd, zo blijkt uit statistieken van Opta. Het betekende voor de aanvaller de zesde rode kaart in zijn lange carrière.