Juventus viert achtste Scudetto op rij; Ronaldo voltooit trilogie

Juventus is opnieuw landskampioen van Italië. La Vecchia Signora won zaterdagavond op eigen veld met 2-1 van middenmoter Fiorentina en is met nog zes wedstrijden voor de boeg in de Serie A niet meer te achterhalen door de concurrentie. Het betekent de achtste Scudetto op rij voor Juventus, dat na de midweekse uitschakeling in de Champions League door Ajax nu naar de zomerstop zal snakken.

Massimiliano Allegri voerde voor het kampioensduel twee wijzigingen door ten opzichte van de met 1-2 verloren wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Ajax: João Cancelo verving Mattia De Sciglio op de rechtsbackpositie, terwijl de geblesseerde Paulo Dybala voorin werd vervangen door Juan Cuadrado. Fiorentina kwam niet tot winst in zijn acht laatste wedstrijden in de Serie A, maar het begin van la Viola in Turijn mocht er wezen. Een voorzet vanaf de rechterflank na zes minuten spelen kon niet worden gekeerd door Wojciech Szczesny, waarna de afvallende bal van dichtbij werd binnen geschoten door Nikola Milenkovic: 0-1.

Juventus maakte bij vlagen een bijzonder kwetsbare indruk en had na 34 minuten voetballen het geluk dat Federico Chiesa een goede mogelijkheid liet liggen. Het Italiaanse toptalent werd in stelling gebracht door Kevin Mirallas, maar zijn poging belandde vervolgens op de paal. Even later kwam Juventus op gelijke hoogte: Alex Sandro kopte de bal tegen de touwen uit een hoekschop van Miralem Pjanic. Een sterk spelend Fiorentina was vervolgens nog in de eerste helft dicht bij de 1-2, maar doordat Chiesa andermaal het aluminium trof, hielden beide teams elkaar halverwege in evenwicht.

Acht minuten na de onderbreking wist Juventus zijn comeback te voltooien, al kreeg het daarbij wel de hulp van Germán Pezzella. De verdediger van Fiorentina liep een voorzet van Cristiano Ronaldo ongelukkig in eigen doel en belandde zo onbedoeld op het scorebord: 2-1. Juventus wenste vervolgens direct door te pakken, maar doordat een poging van Ronaldo werd gesmoord door Pezzella en doelman Alban Lafont fraai redde op een knal van Pjanic, bleef Fiorentina in leven. De bezoekers brachten met Luis Muriel en Gerson verse krachten binnen de lijnen, maar het kampioensfeest van Juventus kwam uiteindelijk niet meer in gevaar.

Met de achtste landstitel op rij is Juventus Olympique Lyon (zeven landstitels op rij tussen 2002 en 2008) gepasseerd als club met de meeste achtereenvolgende kampioenschappen in een van de vijf Europese topcompetities. Voor Ronaldo is het na drie landstitels met Manchester United en twee met Real Madrid zijn zesde kampioenschap in zijn loopbaan; de Portugese vedette is nu in drie van de vijf Europese topcompetities kampioen geworden.