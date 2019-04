Ten Hag wijst suggestie van de hand: ‘Dat wordt door de buitenwacht opgelegd’

Het einde van het seizoen is inmiddels in zicht, maar Ajax is nog altijd op drie fronten actief. De Amsterdammers bereikten deze week de halve finales van de Champions League en maken nationaal nog kans op de KNVB Beker en de landstitel. Erik ten Hag wijst de suggestie dat er wellicht vermoeidheid heerst binnen zijn ploeg voorafgaand aan het competitieduel van zaterdagavond met FC Groningen van de hand.

"Ze zijn nog fris. Het is vooral zaak om fris te zijn in het hoofd. Je speelt om de prijzen: als je een succeservaring hebt, dan krijg je vanzelf energie", zo vertelt de oefenmeester van Ajax voor de camera van FOX Sports. Spelers als Daley Blind en Matthijs de Ligt speelden dit seizoen in alle competities al meer dan vijftig officiële wedstrijden, maar Ten Hag acht het niet nodig om te rouleren.

"Ze zijn gewoon fit. Dat is iets wat door de buitenwacht wordt opgelegd, vooral als het niet lekker loopt", benadrukt hij. "De spelers moeten wel goed getraind zijn, maar dat zijn deze spelers en dan kunnen ze veel aan. De dagen worden langer, het zonnetje schijnt én je speelt voor de prijzen. Dat geeft ontzettend veel energie."

Ajax is met nog vier duels voor de boeg koploper in de Eredivisie en kan tegen FC Groningen een volgende stap zetten richting de landstitel. De noorderlingen lieten dit kalenderjaar op eigen veld nog geen punten liggen. "Ze zijn bezig aan een goede reeks en het staat ook gewoon goed. Wij zullen vandaag goed moeten zijn, maar het zal vooral aan onszelf liggen", besluit Ten Hag.