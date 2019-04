Laat doelpunt van Thomas Lemar in Ipurua redt Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zaterdag een benauwde overwinning in LaLiga geboekt. De visite aan Eibar werd met een 0-1 afgesloten. De winnende treffer in Ipurua kwam op naam van Thomas Lemar. Door de overwinning komt Atlético op zes punten van koploper Barcelona, dat zaterdagavond tegen Real Sociedad speelt. Real Madrid heeft zeven punten minder en speelt zondag tegen Athletic Club.

In een weinig onderhoudende eerste helft waren de hoogtepunten op een hand te tellen. Daar waren de teams van José Luis Mendilibar en Simeone zelf verantwoordelijk voor: het tempo was laag, er was veel strijd op het middenveld en Eibar liet in verdedigend opzicht weinig steken vallen. Atlético was in de eerste 45 minuten slechts één keer echt gevaarlijk. Ángel Correa kwam oog in oog met Marko Dmitrovic te staan, maar de doelman van Eibar kwam met een sublieme redding als winnaar uit de strijd.

De start van de tweede helft mocht er zijn. Een kopbal van Sergi Enricht werd van richting veranderd en ging maar nipt naast, tot opluchting van de verraste Oblak. Een minuut later ging een schot van Álvaro Morata maar nipt naast het doel van Dmitrovic, die niet veel later de 0-1 voorkwam. Een goed schot van Koke was een prooi voor de doelman.

Het duel in Baskenland kon in de tweede helft alle kanten op. Dankzij een kordaat optreden van Diego Godin kon Enrich bij de eerste paal niet scoren en de Uruguayaan zag hoe Dmitrovic luttele minuten later zijn kopbal uit de kruising haalde. Een schot van Joan Jordán ging maar net over het doel van Oblak. Zes minuten voor tijd viel de beslissing: een goede tegenaanval via Nikola Kalinic en Koke werd bij de tweede paal door Lemar afgerond. Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd.