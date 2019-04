Strijd om felbegeerde zevende plek laait op; zorgen om Davy Pröpper

Watford heeft zaterdag beslag gelegd op de zevende plaats in de Premier League. The Hornets wonnen met 1-2 van Huddersfield Town en gaan voorbij Leicester City, dat remiseerde tegen West Ham United (2-2). Wolverhampton Wanderers, ook een kandidaat voor de positie, kwam niet voorbij Brighton & Hove Albion, dat Davy Pröpper al vroeg zag uitvallen. Het staat al vast welke clubs dit seizoen in de top zes zullen eindigen, maar de zevende plek is daarachter felbegeerd. Als Manchester City in de FA Cup-finale te sterk blijkt voor Watford, geeft die positie immers recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League.

Huddersfield Town - Watford 1-2

Watford had nog veel om voor te spelen in het John Smith's Stadium, terwijl Huddersfield al zeker is van degradatie. De bezoekers kwamen in de vijfde minuut op voorsprong via Gerard Deulofeu, die met Terence Kongolo voor zich toch de ruimte vond voor een schot in de verre hoek, dat via de paal binnenvloog. Kongolo was niet de enige Nederlander op het veld, want ook Juninho Bacuna had een basisplaats bij Huddersfield. Daryl Janmaat zat op de bank bij Watford. In het restant van de eerste helft wist Watford het gevaar van Huddersfield te beperken tot enkele halve kansen. Na rust zochten beide ploegen de aanval, waardoor het spel op en neer ging. De beslissing leek tien minuten voor tijd te komen van Deulofeu, die goed reageerde na een door keeper Jonas Lössl gepareerde inzet van Abdoulaye Doucouré, maar Huddersfield kwam diep in de blessuretijd nog tot 1-2 via Karlan Grant.

West Ham United - Leicester City 2-2

Het team van Manuel Pellegrini domineerde in de eerste 45 minuten en nam via een rake kopbal van Michail Antonio in de 37e minuut de leiding. Marko Arnautovic en Felipe Anderson waren ook dicht bij een goal. Leicester kon offensief gezien weinig uitrichten, op een paar afstandsschoten van James Maddison na. Na dik een uur spelen kwam Leicester City op gelijke hoogte: na een pass van Ben Chilwell reageerde Jamie Vardy attenter dan Fabián Balbuena en verdween de bal in de korte hoek. De voor Arnautovic ingevallen Lucas Pérez tekende acht minuten voor tijd voor de 2-1. De spits benutte een rebound na een ferm schot van Pedro Obiang op de paal. Dat was echter niet het slotakkoord: in de extra tijd maakte Harvey Barnes op aangeven van Youri Tielemans zijn eerste Premier League-goal ooit.

Bournemouth - Fulham 0-1

Fulham nam deze week afscheid van de geblesseerde huurling Timothy Fosu-Mensah, maar speelde wel met Ryan Babel op Dean Court. Bij de thuisploeg had Nathan Aké een basisplek en de verdediger kreeg de eerste kans van de wedstrijd: Sergio Rico pareerde zijn kopstoot na een corner. Duidelijk was dat Bournemouth vroeg wilde scoren en de ploeg kreeg daar ook enkele kansen toe. Fulham liet zich onder meer via Aleksandar Mitrovic gelden, maar voor rust bleef het bij 0-0. Kort na rust kopte Babel uit kansrijke positie over het doel, maar de 0-1 volgde even daarna uit een penalty: Jack Simpson vloerde Mitrovic, die zelf met succes de rechterhoek uitzocht vanaf elf meter. Daarna bleef Fulham de betere partij en men trok de zege over de streep. Het is de tweede zege op rij voor the Cottagers, die degradatie echter niet meer kunnen ontlopen.

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 0-0

Het werd een treurige dag voor Pröpper, die de strijd al vroeg moest staken. De middenvelder greep naar zijn hamstring en werd afgelost door Beram Kayal. Pröpper werd de eerste veldspeler sinds Jason Roberts namens Blackburn Rovers tegen West Ham United in december 2010 die als basisspeler begon en nog voor zijn eerste balcontact het veld verliet; beide spelers werden in de tiende minuut gewisseld. Brighton, met Jürgen Locadia op de bank, kwam er nauwelijks aan te pas in het Molineux Stadium. Wolverhampton had een enorm overwicht in balbezit en vuurde veel meer schoten af, maar het ontbrak aan zorgvuldigheid in de afronding. Omdat Diogo Jota zestien minuten voor tijd tegen de paal kopte, kwam de negende thuiszege van het seizoen, wat een clubrecord zou betekenen, er niet voor the Wolves.