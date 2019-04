Mourinho: ‘Ik zou niet verbaasd zijn als Ajax de CL wint. Oké, wel een beetje’

José Mourinho acht zowel Ajax als Tottenham Hotspur in staat om de Champions League te winnen. Een van beide ploegen zal zich volgende maand kwalificeren voor de eindstrijd en Mourinho ziet in de halve finale geen favoriet. Hij is onder de indruk geraakt van beide ploegen en dicht ze ieder vijftig procent kans toe om de finale te bereiken, vertelt Mourinho aan RT.

De clubloze oefenmeester, die eerder voorspelde dat Ajax door Real Madrid en daarna door Juventus uitgeschakeld zou worden, is naar eigen zeggen 'heel blij' voor de Amsterdammers én voor Tottenham. "Als je eenmaal in de kwartfinale staat, dan sta je daar om een reden. In de groepsfase kun je nog weleens geluk hebben, als blijkt dat een tegenstander toch niet zo goed is als je had verwacht. En soms heb je mazzel met de loting voor de achtste finale. Maar als je in de kwartfinale staat, dan heeft ieder team in mijn ogen 12,5 procent kans om de Champions League te winnen."

"In de halve finale is dat 25 procent", rekent Mourinho voor. "Het zou me niet verbazen als Ajax of Tottenham de Champions League wint. Oké, misschien een beetje. Maar het zou me niet choqueren, want een van de twee ploegen gaat naar de finale en dat is weer een wedstrijd op zich. Dat zijn negentig minuten die voor het merendeel van de spelers de belangrijkste minuten van hun loopbaan kunnen worden. Beide clubs zullen er al van dromen en daar hebben ze ook alle reden toe."

Mourinho zegt dat Ajax zich heeft bewezen als een reuzendoder. "Van Tottenham kunnen we dat niet zeggen, want Manchester City heeft geen grote staat van dienst in de Champions League. Maar het is alsnog een topteam in eigen land. Het is fifty-fifty tussen Ajax en Tottenham." Op dinsdag 30 april staan beide clubs in Londen tegenover elkaar, waarna op 8 mei de return wacht. De andere halve finale gaat tussen Barcelona en Liverpool.