Uitvallen van De Bruyne domper op zwaarbevochten zege Manchester City

Manchester City heeft voor de tweede keer in vier dagen van Tottenham Hotspur gewonnen: 1-0. Een vroege treffer van Phil Foden bracht uiteindelijk de beslissing in de herhaling van de return van de kwartfinale van de Champions League van afgelopen woensdag, die the Citizens met 4-3 wonnen. Domper op de zwaarbevochten zege was voor Manchester City het uitvallen van Kevin De Bruyne, die een knieblessure opliep.

Afgelopen woensdag maakten Manchester City en Tottenham Hotspur er nog een spektakel van. The Citizens wonnen weliswaar met 4-3, maar dat was niet genoeg om de halve finale van de Champions League te bereiken. Beide trainers hadden de nodige wijzigingen in hun basiself doorgevoerd. Josep Guardiola bracht bij Manchester City John Stones, Oleksandr Zinchenko en Phil Foden aan de aftrap in plaats van Vincent Kompany, Benjamin Mendy en David Silva. Pochettino bracht een vijfmansdefensie in het veld, waardoor Davinson Sánchez weer een basisplaats had. Juan Foyth en Ben Davies speelden als vleugelverdedigers, waardoor Kieran Trippier en Danny Rose geen basisplaats hadden.

Nadat de eerste kans van het treffen voor Heung-Min Son was, kwam Manchester City al na vijf minuten spelen op voorsprong. Bernardo Silva vond Sergio Agüero in het strafschopgebied, waarna de Argentijnse spits de bal teruglegde voor het doel. Daar kwam Foden om zijn eerste Premier League-treffer tegen de touwen te werken. Na de vroege tegentreffer werd Tottenham steeds sterker, wat resulteerde in goede kansen voor Christian Eriksen en Son.

Na een vermeende overtreding op Bernardo Silva had de bal op de stip gekund, maar scheidsrechter Michael Oliver weigerde de bal op elf meter te leggen. Later in de tweede helft gaf de arbiter ook geen strafschop nadat de bal tegen de hand van Kyle Walker kwam. Dankzij Paulo Gazzaniga, die de geblesseerde Hugo Lloris verving, bleef Tottenham in de wedstrijd. Raheem Sterling kreeg van dichtbij de kans om de marge te verdubbelen, maar de sluitpost keerde inzet op knappe wijze met zijn voet. Doordat de tweede City-treffer uitbleef, kreeg Tottenham een mogelijkheid om een slotoffensief te beginnen.

Fernando Llorente werd ingebracht voor Toby Alderweireld en via Lucas Moura kreeg Tottenham een mogelijkheid op de gelijkmaker. Uiteindelijk behield Manchester City de minimale marge, waardoor de formatie van Guardiola weer terug is aan kop in de Premier League. Liverpool komt later dit weekeinde nog in actie tegen Cardiff City, maar heeft dan wel een wedstrijd meer gespeeld dan the Citizens. Tottenham ziet de concurrentie in de strijd om een Champions League-ticket dichterbij komen en moet in de komende weken alle zeilen bijzetten om in de top vier te eindigen.