Nummer vier van Eredivisie-topscorers aast op transfer

Atlético Madrid heeft contact opgenomen met Napoli over de beschikbaarheid van Lorenzo Insigne. Los Colchoneros willen vijftig miljoen euro neertellen voor de aanvaller, maar de Italianen wensen het dubbele te ontvangen. (Il Mattino)

Als het aan Allan ligt, verkast hij komende zomer naar Paris Saint-Germain. Het voornaamste struikelblok voor een overgang van de middenvelder naar Parijs is de vraagprijs van Napoli, die honderd miljoen euro bedraagt. (RMC Sport)

De spits, goed voor zestien goals in de Eredivisie, wil een nieuwe stap maken en gaat ervan uit dat hij aanbiedingen zal krijgen.

De entourage van Stanislav Lobotka heeft de eerste gesprekken achter de rug met Antero Henrique, sportief directeur van Paris Saint-Germain. Ook Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Napoli en Zenit zijn geïnteresseerd in de middenvelder van Celta de Vigo. (RMC Sport)