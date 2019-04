Pochettino moet aanvoerder missen: ‘Het zou een enorm risico zijn’

Hugo Lloris is zaterdagmiddag niet van de partij bij Tottenham Hotspur in de uitwedstrijd tegen Manchester City. De Fransman heeft volgens manager Mauricio Pochettino een lichte spierblessure overgehouden aan het midweekse Champions League-duel met the Citizens. De Argentijnse oefenmeester verwacht dat zijn aanvoerder spoedig weer fit zal zijn, waardoor de heenwedstrijd van de halve finale tegen Ajax niet in gevaar lijkt.

“Het is een lichte spierblessure, maar we hopen dat het geen groot probleem is en dat hij komende dinsdag weer kan spelen”, geeft Pochettino aan in gesprek met verschillende Engelse media. Paulo Gazzaniga staat zaterdagmiddag in het Etihad Stadium onder de lat bij Tottenham Hotspur, terwijl Michel Vorm als stand-in op de reservebank zit. Voor the Spurs staat komende dinsdag de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion op het programma in de Premier League.

“Het zou een enorm risico zijn om hem hier vandaag te laten spelen”, stelt Pochettino. In de eerste halve finale van de Champions League kan de Argentijn sowieso niet beschikken over Heung-Min Son, die geschorst is. Van onder meer Harry Kane (enkelblessure), Moussa Sissoko (hamstringblessure) en Harry Winks (liesblessure) is het eveneens onzeker of ze tijdig fit zijn voor de heenwedstrijd tegen Ajax in het Tottenham Hotspur Stadium.

De Bruyne

Manchester City kreeg in de eerste helft van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur een forse tegenvaller te verwerken. Na 38 minuten spelen gleed Kevin De Bruyne weg terwijl hij wilde aanleggen voor een schot, waarmee hij zijn knie leek te overstrekken. Op het veld werden er enkele test uitgevoerd met de linkerknie, waarmee onder meer gekeken werd of er schade aan de voorste kruisband was. De Bruyne kon het veld lopend verlaten en werd vervangen door Fernandinho. De Belgische middenvelder kampte eerder dit seizoen al met een knieblessure.