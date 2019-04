AC Milan geeft zege in slotfase uit handen en moet vrezen voor vierde plaats

AC Milan heeft dure punten laten liggen in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. I Rossoneri leken dankzij een treffer van Samu Castillejo lang op weg naar een nipte 0-1 overwinning op Parma, maar Bruno Alves bezorgde de thuisploeg vlak voor tijd nog een punt met een rake vrije trap: 1-1. Door de remise in het Stadio Ennio Tardini kan AC Milan dit weekeinde uit de top vier van de Italiaanse competitie vallen.

In de strijd om de vierde plaats in de Serie A, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Champions League, had AC Milan eigenlijk een zege nodig op bezoek bij middenmoter Parma. AS Roma (één punt achterstand), Atalanta (twee punten achterstand), Lazio (drie punten achterstand) en Torino (vijf punten achterstand) hebben in principe allemaal nog zicht op de vierde plaats in de Serie A. Tegelijkertijd had AC Milan voorafgaand aan het uitduel in Parma een achterstand van vijf punten op nummer drie Internazionale.

In de eerste helft was het meeste balbezit weliswaar voor de bezoekers uit Milaan, maar de eerste kansen waren daarentegen voor Parma. Fabio Ceravolo, Juraj Kucka en Marcello Gazzola hadden mogelijkheden voor de thuisploeg, terwijl i Rossoneri in de bloedeloze eerste helft eigenlijk niet tot echte kansen wisten te komen. Het duurde tot diep in de tweede helft voordat de eerste treffer van het duel te noteren viel.

Franck Kessié bediende Suso aan de zijkant van het veld, waarna de Spaanse buitenspeler de voorzet opzocht. Suso legde de bal op het hoofd van Castillejo, die Parma-doelman Luigi Sepe van dichtbij kansloos liet. AC Milan leek vervolgens spoedig op 0-2 te komen via de ingevallen Patrick Cutrone, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel van Krzysztof Piatek. Luca Siligardi en Kucka raakten in de slotfase namens Parma nog de lat en uiteindelijk bezorgde Bruno Alves de thuisploeg drie minuten voor tijd met een rake vrije trap nog een punt.