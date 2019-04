Van Dijk behoort tot zes genomineerden voor prestigieuze prijs

Virgil van Dijk behoort tot de laatste zes genomineerden voor de PFA Players’ Player of the Year-award, zo communiceert de Engelse spelersvakbond via de officiële kanalen. De leden van de Professional Footballers' Association (PFA) bepalen uiteindelijk welke speler uit de Premier League er met deze prestigieuze prijs vandoor gaat.

Naast Van Dijk zijn ook zijn ploeggenoot Sadio Mané, Sergio Agüero, Bernardo Silva, Raheem Sterling (allen Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) genomineerd voor de PFA Players’ Player of the Year-award. De winnaar van de prestigieuze prijs wordt volgende week zondag bekend gemaakt en Van Dijk kan eventueel de opvolger worden van Mohamed Salah, die vorig seizoen door de spelersvakbond gekozen werd tot beste speler van de Premier League.

Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooij (2002) en Robin van Persie (2012) zijn tot dusver de enige Nederlandse spelers die ooit de PFA Players’ Player of the Year-award wisten te winnen. Van Dijk is bij de bookmakers momenteel de favoriet om er met de ereprijs vandoor te gaan, terwijl de analytici van de BBC de Nederlandse verdediger samen met Sterling tot favoriet bestempelden.

Er is dit seizoen in Engeland veel lof voor Van Dijk, die dit jaar tot dusver 43 officiële wedstrijden voor Liverpool speelde. De Engelse spelersvakbond heeft tegelijkertijd de shortlist bekendgemaakt voor de PFA Young Player of the Year-award. Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Bernardo Silva, Sterling (allebei Manchester City), David Brooks (Bournemouth), Marcus Rashford (Manchester United) en Declan Rice (West Ham United) zijn de zes genomineerden voor deze prijs.