Janssen voor het eerst sinds augustus 2017 weer op de bank bij Tottenham

Vincent Janssen zit voor het eerst sinds 27 augustus 2017 weer eens op de reservebank bij Tottenham Hotspur. De Nederlandse spits behoort tot de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd van the Spurs tegen Manchester City, die zaterdagmiddag om 13.30 uur in het Etihad Stadium wordt afgewerkt. Mauricio Pochettino, manager van Tottenham, heeft ook Michel Vorm een plaats op de reservebank gegeven, terwijl hij voor een verrassende naam onder de lat kiest.

Voor Janssen leek dit seizoen in eerste instantie geen rol weggelegd bij Tottenham. De 24-jarige spits werd afgelopen zomer niet opgenomen in de Premier League-selectie. In de winterstop veranderde Pochettino van mening en schreef hij Janssen in voor de Engelse competitie. De afgelopen tijd kampte de aanvaller met een knieblessure, maar deze week trainde hij voor het eerst weer mee en nu zit hij na een afwezigheid van bijna twee jaar weer op de reservebank bij Tottenham.

De laatste keer dat Janssen in actie kwam voor Tottenham, was op 20 augustus 2017 in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-2 nederlaag). Een week later zat de aanvaller tijdens het duel met Burnley nog op de bank, alvorens hij op huurbasis naar Fenerbahçe vertrok. Pochettino heeft de nodige wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City, die met 4-3 verloren werd.

Hugo Lloris behoort niet tot de wedstrijdselectie van Tottenham en zijn plaats onder de lat wordt ingenomen door Paulo Gazzaniga. Ook Danny Rose, Kieran Trippier, Victor Wanyama en Moussa Sissoko hebben hun basisplaats niet behouden, al raakte laatsgenoemde woensdagavond geblesseerd aan de hamstring. Het betekent dat Davison Sánchez, Juan Foyth, Ben Davies en de van een blessure teruggekeerde Eric Dier aan de aftrap verschijnen in het Etihad Stadium bij de komende opponent van Ajax in de halve finale van de Champions League.