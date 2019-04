Besluit van KNVB is een ‘aanfluiting’: ‘Daar zeuren ze niet zo als hier’

De KNVB besloot eerder deze week de voorlaatste speelronde van de Eredivisie te verplaatsen naar 15 mei, om Ajax de vereiste rust te kunnen geven in aanloop naar de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Jos Hooiveld noemt dit besluit in gesprek met het Dagblad van het Noorden een ‘aanfluiting’ en trekt de vergelijking met Engeland.

“Het is een aanfluiting. Die jongens kunnen tegenwoordig geen drie wedstrijden meer in korte tijd spelen? Het is belachelijk. Ga dat eens vertellen in Engeland. In de Championship spelen ze sowieso al 46 competitiewedstrijden per jaar, nog afgezien van de verschillende bekertoernooien. Dat is andere koek, hoor”, zegt Hooiveld. De 35-jarige oud-verdediger speelde tijdens zijn carrière in het Verenigd Koninkrijk voor Celtic, Southampton, Norwich City en Millwall.

“Ik denk ook niet dat Tottenham Hotspur zich benadeeld gaat voelen doordat Ajax zo wordt bevoordeeld door de KNVB. Die denken er niet eens aan om te protesteren. Daar zeuren ze niet zo als hier in Nederland. Man, man, man”, vervolgt de oud-verdediger, die in december 2018 een punt achter zijn loopbaan zette. Tottenham Hotspur maakte overigens zaterdag bekend dat de competitiewedstrijd tegen Bournemouth met twee dagen vervroegd is, zodat de ploeg in aanloop naar de return van de halve finale van de Champions League meer rust heeft.

“Begrijp me goed: ik vind het geweldig hè, van Ajax. Prima gedaan. Maar tijdens de training gewoon lekker uitlopen en dan weer gewoon hard gaan in de wedstrijd”, besluit Hooiveld. Voor Ajax komen er drukke weken aan, met wedstrijden tegen FC Groningen (zaterdag), Vitesse (dinsdag 23 april), Tottenham Hotspur (30 april), Willem II (5 mei), Tottenham Hotspur (8 mei), FC Utrecht (12 mei) en De Graafschap (15 mei).