Guardiola onverschillig: ‘Het is ‘f***ing’ saai om daarover te praten’

Het leek er woensdagavond even op dat Manchester City zich in blessuretijd ten koste van Tottenham Hotspur zou plaatsen voor de halve finale van de Champions League. De videoscheidsrechter zette echter een streep door de treffer van Raheem Sterling wegens buitenspel van Sergio Agüero. Josep Guardiola wil daags voor de nieuwe ontmoeting met Tottenham in de Premier League niet teveel kwijt over de rol van de VAR.

“Het is f***ing saai om over de VAR te praten. Soms helpt het je, soms helpt het je niet. De UEFA heeft de VAR in het leven geroepen om scheidsrechters te helpen. Wat kan ik eraan doen?”, zo tekent Goal op uit de mond van Guardiola tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Premier League. “Er staat veel op het spel in dit soort wedstrijden, we doen er veel voor. Soms werkt een verkeerde beslissing van de scheidsrechter in je voordeel, maar in dit geval was het in ons nadeel. Je moet het accepteren, zo werkt het voetbal.”

“Ik weet niet of we erover moeten nadenken hoe het anders had kunnen zijn, vooral met het oog op de naderende wedstrijd tegen Tottenham. Door een centimeter en een handsbal liggen we eruit. Of misschien had Tottenham in dat geval nog drie doelpunten gemaakt in tien minuten”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “Misschien was dat gebeurd, misschien niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet goed is om te focussen op één actie, want de wedstrijd en het voetbal waren zo goed en open.”

“We moeten zorgen dat we minder tegendoelpunten krijgen in deze fase van het seizoen, ook al hebben we ons dit jaar in defensief opzicht vrij solide getoond. In topwedstrijden tegen Chelsea en Liverpool was de verdediging sterk. Geen enkel team in Europa creëert zoveel kansen als wij doen. Zo zie ik mijn teams graag spelen, maar helaas was het niet voldoende om de volgende ronde te bereiken”, besluit Guardiola. Zijn ploeg neemt het zaterdagmiddag om 13.30 uur in het Etihad Stadium op tegen Tottenham Hotspur.