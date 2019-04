Toekomst aanvoerder van Vitesse nog onduidelijk: ‘Ik zou ze graag behouden’

Het is voorlopig nog onduidelijk waar Maikel van der Werff volgend jaar speelt. De 29-jarige verdediger is bij Vitesse in het bezit van een aflopende verbintenis en hoorde sinds de winterstop niks meer van de clubleiding over een eventueel langer verblijf in Arnhem. Trainer Leonid Slutsky wil zijn aanvoerder in ieder geval graag behouden, maar benadrukt dat dit aan de clubleiding is.

“De contracten van Alexander Büttner en Maikel lopen allebei af. Ik zou ze allebei graag willen behouden. Maar daar ga ik niet over, dat is de clubleiding die daarover beslist”, zegt Slutsky in gesprek met Omroep Gelderland. Van der Werff vertelt in gesprek met de regionale omroep dat hij in de winterstop met de clubleiding van Vitesse om de tafel heeft gezeten, maar dat er daarna geen gesprekken meer zijn geweest.

“Of dat iets zegt? Geen idee, we zien het wel. Ik sta zelf open voor verlenging. En ik sta ook open voor een andere uitdaging of een avontuur in het buitenland. Maar voorlopig focus ik me op de wedstrijd van zaterdag en de duels die daarna nog komen”, geeft Van der Werff te kennen. Dit seizoen speelde hij totaal 24 officiële wedstrijden voor Vitesse, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 3 assists.

“Ik wil het seizoen hier gewoon goed afsluiten en dan zien we wel waar we staan. We moeten de play-offs halen en dat gaat ook gebeuren. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik zeg dat op basis van onze mentaliteit en de wedstrijden die we hebben gespeeld. Daar zaten ook goede tussen zoals tegen PSV en AZ”, besluit de verdediger. Hij neemt het zaterdagavond met Vitesse in eigen stadion op tegen PEC Zwolle.