Kik Pierie waarschuwt: ‘Dan had ik net zo goed bij Heerenveen kunnen blijven’

Kik Pierie gaat er alles aan doen om volgend seizoen basiskracht van Ajax te worden. De verdediger, die voor minimaal vier miljoen euro van sc Heerenveen overkomt, vreest niet dat hij veroordeeld zal zijn tot wedstrijden bij Jong Ajax. Perr Schuurs maakte vorig jaar zomer de overstap van Fortuna Sittard naar Amsterdam en speelde sindsdien slechts één Eredivisie-duel. Hij maakt zijn minuten vooral in de Keuken Kampioen Divisie, bij Jong Ajax.

Pierie is niet bang dat hem hetzelfde te wachten staat als Schuurs. “Natuurlijk wil ik bij Ajax gaan spelen, anders zou ik die kant niet op gaan. Bij een grote club zijn er geen garanties, maar ik ga gewoon voor mijn kans daar en dan zullen we wel zien hoe het loopt”, vertelde Pierie na de nederlaag tegen Heracles Almelo (2-1), in gesprek met de NOS.

Pierie is bij Heerenveen al twee jaar verzekerd van een basisplaats en heeft dan ook al meer dan zestig duels in de hoofdmacht in de benen. “Ik zou niet de stap maken als ik het hele seizoen in Jong Ajax moet gaan spelen”, benadrukte Pierie. “Dan had ik net zo goed bij Heerenveen kunnen blijven. Ik ga naar Ajax om de concurrentiestrijd aan te gaan. Er staat al een heel goed team, maar ik ga proberen mijn plekje te veroveren.”

Pierie is de tweede versterking voor komend seizoen bij Ajax. Eerder werd bekend dat middenvelder Razvan Marin overkomt van Standard Luik. De gedeeld koploper van de Eredivisie betaalt 12,5 miljoen euro voor de Roemeen. Ajax is naar verluidt al enige tijd met FC Emmen akkoord over de negentienjarige doelman Kjell Scherpen.