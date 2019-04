Van Hanegem voorziet mooie loopbaan: ‘Die gozer zal dan ver komen’

Hoewel Kenneth Vermeer zeker geen anonieme loopbaan heeft, kan hij de hooggespannen verwachtingen nooit echt waarmaken. Feyenoord nam de doelman in 2014 voor een miljoen euro over van Ajax en haalde volgens kenners in potentie de beste keeper van Nederland in huis. Justin Bijlow, nu geblesseerd, is niet de eerste keeper die Vermeer naar de bank heeft verwezen.

“En als ik na de zomer de trainer van Feyenoord zou zijn, zou Justin Bijlow weer onder de lat beginnen'', zegt clubicoon Willem van Hanegem zaterdag in het Algemeen Dagblad. “Een talent met een mooie loopbaan nog voor zich. Als je die gozer de tijd geeft om zich te ontwikkelen, zal hij ver komen.''

Giovanni van Bronckhorst is de laatste weken weer lyrisch over Vermeer. “Dat er misschien minder is uitgekomen dan destijds werd voorspeld, heeft ook te maken met blessureleed'', benadrukt de oefenmeester, die eerder Brad Jones de voorkeur gaf en dit seizoen Bijlow als eerste keeper aanwees. “Maar Kenneth is en blijft een fantastische keeper. Kijk hoe hij deze maand keepte tegen VVV-Venlo.”

“Of zaterdagavond tegen Heracles Almelo thuis. Als hij er moet staan, kun je op hem rekenen als trainer.'' Nicolai Jörgensen roemt de menselijke en professionele kwaliteiten van Vermeer. “Kenneth is een geweldige keeper", benadrukt de aanvaller van Feyenoord. "Niveau Kasper Schmeichel van de Deense ploeg? Misschien. Ze zijn allebei gedreven, maar ook vaak rustig. Al heb ik Kenneth ook weleens boos gezien in de kleedkamer hoor. En dan ook echt boos, hè.”