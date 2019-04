Slutsky: ‘Dat zou Ajax honderden miljoenen euro’s opleveren’

Voor Leonid Slutsky komt het succes van Ajax in Europa niet als een verrassing. De oefenmeester van Vitesse was aan het begin van het seizoen aanwezig bij het voorrondeduel tussen Ajax en Dynamo Kiev in de Champions League en toen maakte het elftal van Erik ten Hag al ‘een fantastische indruk’ op de Rus. Hij is hoe dan ook diep onder de indruk van de prestaties van de halvefinalist van de Champions League en hij is zeker niet de enige Rus met dezelfde mening.

“Ik krijg uit Rusland veel reacties op het spel van Ajax. Zij hebben in de wereld een fantastische indruk achtergelaten”, claimt Slutsky zaterdag in De Telegraaf. De trainer voorzag naar eigen zeggen al dat Ajax een sensatie in Europa zou gaan worden. “Ik was verbluft door het talent en de potentie van het elftal. Voor Real Madrid én Juventus heb ik direct gezegd dat Ajax helemaal niet de underdog was.”

“Voor Ajax is dit seizoen echt alles mogelijk in de Champions League.” De enorme financiële verschillen tussen Ajax en de crème de la crème zeggen Slutsky niet veel. “Geld geeft niet altijd de doorslag. Bovendien kun je stellen dat Ajax weliswaar met een budget van ’maar’ negentig miljoen euro werkt; zouden ze besluiten het hele team te verkopen dan levert dat honderden miljoenen euro’s op.”

Slutsky heeft zich niet geërgerd aan de verplaatsing van speeldag 33 in verband met de duels van Ajax in de Champions League. Hij vindt het naar eigen zeggen ‘volkomen normaal’. “Vergeet niet hoeveel punten Ajax heeft gepakt voor de UEFA-ranking. Daarvan profiteren op termijn andere clubs en daarom moeten we de nadelen accepteren. In Rusland gaat het net zo. Die extra rust kan belangrijk zijn voor Ajax om de finale te halen.” Vitesse gaat komende dinsdag op bezoek bij de gedeeld koploper.