‘Ik ga zo even kijken of ik een berichtje van Marc-André ter Stegen heb’

Janis Blaswich keepte vrijdagavond een van zijn beste wedstrijden in het tenue van Heracles Almelo. Mede dankzij de reddingen van de doelman hield het team van trainer Frank Wormuth drie punten over aan de visite van sc Heerenveen: 2-1. “Janis is de reden dat we gewonnen hebben”, gaf Wormuth bij FOX Sports aan. “Hij speelde fantastisch. We hebben geluk gehad.”

Blaswich bleef zelf desondanks bescheiden “Ik heb niet zelf gescoord, ik heb ze alleen tegengehouden”, vertelde de doelman aan RTV Oost. “Ik moet ook het team bedanken, want we hebben natuurlijk doelpunten gemaakt. We hebben in sommige situaties ook het nodige geluk gehad. Ik heb me kunnen onderscheiden. Daarvoor ben ik voetballer en daarvoor ben ik hier. Ik ben blij dat ik er kan zijn voor het elftal."

Blaswich is bevriend met Marc-André ter Stegen, de doelman van Barcelona. De twee volgen elkaar op de voet. “Ik ga zo even op mijn telefoon kijken of ik een berichtje van hem heb. Als hij de beelden heeft gezien, zal hij hopelijk trots zijn”, besloot de keeper van de Heraclieden.

Invaller Morten Thorsby kreeg in de laatste tien minuten nog drie enorme kansen om voor de 2-2 te zorgen. Tweemaal greep Blaswich in, een keer kopte hij naast. “Daar moet je hem een compliment voor geven. Maar ik had zeker een van deze drie kansen moeten afmaken.”