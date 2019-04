Nicolás Tagliafico wil treble met Ajax: ‘Ik weet niet of ik blijf of vertrek'

Nicolás Tagliafico weigert vooralsnog zijn tot de zomer van 2022 lopende contract met Ajax open te breken en te verlengen. De linkerverdediger wordt bijna anderhalf jaar na zijn komst naar Amsterdam met clubs uit Engeland, Spanje en Italië in verband gebracht. Met name Atlético Madrid zou een concrete optie voor de Argentijns international zijn. Ajax zou een vraagprijs van 20 à 25 miljoen euro voor Tagliafico hanteren.

“Ik weet niet of ik blijf of vertrek. Dit is niet het moment om daarover na te denken. Ik wil alleen met de duels in de Eredivisie, Champions League en bekerfinale bezig zijn”, benadrukt Tagliafico zaterdag in De Telegraaf. “De rest komt in de zomer wel. Ik ben gelukkig in Amsterdam.”

“En nog een stuk gelukkiger ben ik met hoofdprijzen, als we de landstitel veroveren en de Champions League en bekerfinale winnen.” Tagliafico speelde dit seizoen al ruim veertig duels, inclusief interlands voor Argentinië. Vermoeidheid is mentaal, zo verzekert de back in het dagblad. “Als je dit seizoen al zoveel wedstrijden hebt gespeeld, goed op weg bent naar drie prijzen en nog maar zeven of acht wedstrijden, allemaal finales, speelt, dan mag je de pijn niet voelen.”

“Zelfs met lichte blessures ga je door. Punt. Mijn passie is een van de redenen waarom Ajax me heeft gehaald.” Tagliafico vindt dat hij mentaliteit moet tonen en erkent dat het er soms weleens hard aan toe gaat op de training. “Maar dat zit in me, kan ik niet veranderen en dat wil ik zelfs op het elftal overbrengen. We moeten soms harder voor onszelf en elkaar zijn.”