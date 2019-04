Joey van den Berg weer geschorst: ‘Ik pleit voor een ander kaartbeleid’

NEC wist vrijdagavond ternauwernood drie punten te pakken op bezoek bij FC Volendam. De Nijmegenaren leken tegen Het Andere Oranje af te stevenen op een 2-2 gelijkspel, maar in blessuretijd bezorgde Jonathan Okita zijn ploeg alsnog de winst: 2-3. Joey van den Berg was na afloop blij, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld.

De middenvelder van NEC liep in de slotfase namelijk tegen een gele kaart aan, waardoor hij wederom geschorst is. "Lekker systeem dit. Bij elke kaart ben je nu geschorst. Ik pleit voor een ander kaartbeleid", grapt Van den Berg met een serieuze ondertoon in gesprek met FOX Sports. De middenvelder legt zich tegelijkertijd neer bij zijn lot.

"We kunnen wel gaan blijven praten over de kaarten, maar ik zit nou eenmaal in deze situatie. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar dit is een rode draad door mijn hele carrière", aldus Van den Berg, die net was teruggekeerd van een lange schorsing. De middenvelder werd tijdens het duel met Jong Ajax (1-2) van het veld gestuurd nadat hij zich onbehoorlijk had gedragen richting arbiter Christian Mulder.

Van den Berg vond de eerste helft van NEC goed, maar na de rust viel het spel van de Nijmegenaren volgens de middenvelder tegen. Hij zag het zelfvertrouwen afnemen bij zijn ploeg. "Je moet gewoon die derde en die vierde maken. Bij 0-2 houd je ze nog in de wedstrijd", aldus Van den Berg. NEC staat nu elfde in de Keuken Kampioen Divisie, met 51 punten uit 35 duels.