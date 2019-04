Heracles verslaat Heerenveen in eigen huis en evenaart clubrecord

Heracles Almelo heeft zich vrijdagavond goed hersteld van de nederlaag van afgelopen weekeinde bij Feyenoord (2-1). Het team van Frank Wormuth zegevierde met 2-1 over sc Heerenveen en dat betekende alweer de elfde thuisoverwinning in competitieverband dit seizoen. Dat betekent een evenaring van het clubrecord in 2009/10 en 2010/11. Heracles is hard op weg naar deelname aan de play-offs om Europees voetbal, terwijl Heerenveen dit juist lijkt te kunnen vergeten.

Een rake strafschop in de 27e minuut bracht het duel in Almelo uit evenwicht. Heerenveen maakte tot dat moment de meest dreigende indruk, maar echt grote kansen bleven uit. Na nog geen half uur spelen ging de bal op de stip. Brandley Kuwas zocht het been van Yuki Kobayashi, ging onderuit en kreeg een penalty mee. De aanvaller verzilverde de elfmetertrap en maakte zodoende zijn negende van het seizoen: 1-0.

Adrián Dalmau hielp Heracles luttele minuten later bijna aan een 2-0 voorsprong. Na een fout van Lucas Woudenberg eindigde zijn schot richting de korte hoek echter in de handen van doelman Warner Hahn. Vier minuten later wees arbiter Joey Kooij wederom naar de strafschopstip, maar in het voordeel van Heerenveen. Mitchell van Bergen werd gehinderd door Lennart Czyborra, waarna Sam Lammers niet faalde: 1-1.

Heerenveen liet in de extra tijd na om zelfs met een voorsprong de rust in te gaan. Doelman Janis Blaswich keerde een poging van Ben Rienstra. De ploegen hielden elkaar in de tweede helft wederom de nodige tijd in evenwicht, met tussendoor alleen een forse uithaal van Doke Schmidt en een goede redding van Blaswich. Zeventien minuten voor het eindsignaal kwam het scorebord toch in beweging.

Dalmau had maar een klein gaatje nodig en schoot uit de draai de 2-1 én zijn zestiende van het seizoen binnen. In het restant kon het duel nog alle kanten op. Pelle van Amersfoort had beter voor een hard schot kunnen kiezen in plaats van een subtiele poging, terwijl Van Bergen een bal van de doellijn haalde. Blaswich zag in de slotminuten hoe invaller Morten Thorsby drie grote kansen kreeg, maar hij voorkwam dat het duel in 2-2 eindigde.