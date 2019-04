Sparta Rotterdam stelt titelfeest FC Twente uit met eenvoudige zege

FC Twente is nog geen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers, die niet in actie kwamen vrijdagavond omdat het duel met Jong Ajax was uitgesteld, konden de titel pakken als Sparta Rotterdam in eigen huis verloor van Helmond Sport. De ploeg van Henk Fraser was echter beter dan het bezoek uit Noord-Brabant (3-1), waardoor FC Twente maandag, thuis tegen Jong AZ, zelf het kampioenschap kan binnenhalen.

Sparta Rotterdam – Helmond Sport 3-1

FC Twente werd bij een nederlaag van Sparta kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar het werd al snel duidelijk dat de ploeg van Henk Fraser niet zou verliezen op Het Kasteel. Halverwege de eerste helft stond het al 2-0 voor de Rotterdammers. Abdou Harroui zette zijn ploeg na een kwartier spelen op voorsprong en enkele minuten later verdubbelde Lars Veldwijk de voordelige marge. Helmond Sport had na de thee kansen om het Sparta nog lastig te maken, maar de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie kwam niet tot scoren. Tien minuten voor tijd maakte Veldwijk zijn tweede van de avond, waarna Juul Respen namens het bezoek de eer redde.

Go Ahead Eagles – Jong PSV 2-1

Na negen minuten spelen kon Richard van de Venne zijn team op 1-0 zetten, na goed voorbereidend werk van Jaroslav Navrátil. Ruim tien minuten later kwamen de beloften van PSV, met de van een blessure teruggekeerde Maximiliano Romero, alweer langszij, aangezien Hobie Verhulst geen antwoord had op de poging van Zakaria Aboukhlal. Door een mooie vrije trap van Jeroen Veldmate ging Go Ahead alsnog met een voorsprong rusten. De formatie uit Deventer behield in de tweede helft de minieme voorsprong en kon na negentig minuten drie punten bijschrijven.

FC Den Bosch – Jong FC Utrecht 2-2

Luuk Brouwers brak in de beginfase meteen de ban. De middenvelder was alert bij een corner van Den Bosch en kopte de bal tegen de touwen: 1-0. Enkele minuten later stond het echter alweer gelijk. Nick Venema kon profiteren van weifelend optreden van de defensie van de thuisploeg en was verantwoordelijk voor de 1-1. In het tweede bedrijf werd er lange tijd niet gescoord. Invaller Jort van der Sande leek het duel vlak voor tijd te beslissen met een rake kopbal, maar Mitchell van Rooijen zorgde alsnog voor de 2-2.

FC Volendam – NEC 2-3

De Nijmegenaren waren in de eerste helft beter en dat was ook af te lezen van de ruststand. Een bliksemstart van NEC leidde in de eerste minuut al tot de 1-0 van Mike Ndayishimiye, terwijl Ferdy Druijf even later met een goed schot zijn ploeg op 2-0 zette. FC Volendam had zeker kansen om de aansluitingstreffer te produceren, maar Mattijs Branderhorst hield zijn doel schoon. NEC verzuimde vervolgens de score op te laten lopen, iets waar Volendam van profiteerde. Rodney Antwi maakte na 67 minuten de 1-2 en een kwartier voor tijd werd het zelfs gelijk via Anthony Berenstein. NEC pakte in extremis alsnog de winst via Jonathan Okita.

Roda JC Kerkrade - TOP Oss 1-1

Het thuispubliek was na het rustsignaal niet te spreken over wat Roda JC in de eerste helft op de mat legde, maar het kostte de thuisploeg geen tegengoals. Het aluminium hielp de Limburgers: pogingen van Ragnar Oratmangoen en Bryan Smeets eindigden op de lat. Ook na de onderbreking kon Roda niet overtuigen, op een kans van Daryl Werker in de slotfase na, en moest Tom Muyters enkele keren in actie komen om TOP van het scoren af te houden. Vijf minuten voor het einde tekende Philippe Rommens alsnog voor de 0-1, maar de vreugde van de Ossenaren was van korte duur. Norichio Nieveld schoot de bal onfortuinlijk achter zijn eigen doelman en liet het duel in Kerkrade in 1-1 eindigen.

RKC Waalwijk - FC Dordrecht 4-4

De eerste helft in Noord-Brabant kon alle kanten op. Jari Schuurman kreeg al vroeg een grote kans en de kopbal van Oussama Zamouri mocht er ook zijn. In de 26e minuut raakte laatstgenoemde ook nog eens de lat. Zamouri stond echter ook aan de basis van de 0-1, negen minuten voor rust. Na zijn schot benutte Crysencio Summerville de rebound. In de tweede helft leek RKC voor de ommekeer te zorgen. Na een voorzet van Juriën Gaari vanaf rechts tikte Mario Bilate al snel de 1-1 binnen en Stijn Spierings tekende voor de 2-1. Joël Zwarts (tweemaal) en Jeremy Cijntje zorgden binnen elf minuten voor drie treffers en dat leek voldoende te zijn voor de Dordtenaren. Doelpunten van Darren Maatsen en Roland Bergkamp in de laatste tien minuten lieten het duel alsnog onbeslist eindigen.

Jong AZ - MVV Maastricht 2-3

Na twintig minuten kwam MVV op voorsprong. Koen Kostons kopte een voorzet van Dimitri Lavalée binnen: 0-1. Tuur Houben was daarvoor al met een verre poging dicht bij de 0-1 geweest, maar Rody de Boer en de lat werkten niet mee. Bij Jong AZ was Ondrej Mihalik dicht bij een treffer. MVV startte goed na rust, maar vergat zichzelf te belonen en kreeg via Jamie Jacobs de 1-1 te verwerken. Een kwartier voor tijd viel de 1-2. Oog in oog met De Boer bleef Anthony van den Hurk koelbloedig en stifte hij de bal binnen. Kenzo Goudmijn profiteerde met een inzet in de kruising echter van een misstap van MVV in verdedigend opzicht en leek daarmee de eindstand te bepalen, maar een rake strafschop van Joerie Schroijen, na een overtreding op Houben, was doorslaggevend: 2-3.

FC Eindhoven – sc Cambuur 2-2

FC Eindhoven kende een goede beginfase, maar het was sc Cambuur dat halverwege de eerste helft op voorsprong leek te komen. Het doelpunt van Kevin van Kippersluis werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak na de onderbreking was het FC Eindhoven dat toesloeg via Alvin Daniëls, die de rebound benutte na een schot van Samy Bourard. Even later maakte Elisha Sam de 2-0, waardoor Cambuur moest komen. Via een rake kopbal van Van Kippersluis kregen de Friezen hoop en in blessuretijd werd het alsnog 2-2 dankzij Sam Hendriks.

Almere City FC – Telstar 2-0

Beide teams hadden kansen om tot scoren te komen in de eerste helft, maar het was de thuisploeg die met een lach op het gezicht de kleedkamer kon opzoeken. Na bijna twintig minuten spelen was James Efmorfidis trefzeker, waardoor Telstar meer moest creëren om met een resultaat Flevoland te verlaten. Diep in de tweede helft was het echter Youri Loen die de wedstrijd besliste door de tweede goal namens de thuisploeg voor zijn rekening te nemen.