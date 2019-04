Boca Juniors kan formeel bod van Ajax tegemoetzien

Neil Lennon gaat Celtic komende zomer mogelijk verlaten. Fulham heeft veel interesse in de manager van de Schotse topclub. (Scottish Sun)

Danilo heeft een akkoord bereikt met Internazionale over een vierjarig contract. De Italiaanse club denkt aan een bedrag van circa 22 miljoen euro om de verdediger los te weken bij Manchester City. (Diverse Italiaanse media)

De Amsterdamse club gaat binnenkort een bod uitbrengen bij Boca Juniors in een poging de buitenspeler te strikken.

VfL Wolfsburg is zeer dicht bij de komst van Kevin Mbabu. De Zwitserse verdediger wordt aankomende zomer voor ongeveer zevenenhalf miljoen euro overgenomen van Young Boys. (BILD)