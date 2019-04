‘Ik ben kieskeurig, er moet wel een club zijn die ik in wil ruilen voor Ajax'

Hakim Ziyech geniet van het huidige seizoen bij Ajax. De middenvelder is blij dat de club nog op drie fronten actief is en in de Champions League veel indruk maakt. De Marokkaans international werd net als in de vorige zomer nadrukkelijk gelinkt met een vertrek uit Amsterdam. “Alles is mogelijk”, laat Ziyech weten bij Inside Ajax over een mogelijke transfer.

“Ik ben altijd iemand die heel kieskeurig is en er moet wel een club zijn die ik in wil ruilen voor Ajax. Dat gebeurt niet zomaar”, aldus de middenvelder, die benadrukt dat hij eerst het seizoen goed wil afmaken met de Amsterdammers. Ziyech loert op de landstitel, net als teamgenoot Klaas-Jan Huntelaar. “We hebben het er soms weleens over ja, als we bijvoorbeeld bij het eten zitten."

“Het enige wat wij als team willen is die schaal en Klaas wil dat ook enorm. Het zou ook heel mooi zijn voor hem”, stelt Ziyech, die tevreden is over zijn eigen prestaties. “Voor mijn gevoel is het ook mijn beste seizoen tot nu toe. Ik help het team graag en doe lekker mijn ding. Als je dan belangrijk kan zijn in zulke grote wedstrijden, dan is dat mooi.”

Ziyech blijft echter kritisch op zichzelf. De international geeft aan dat hij soms nog betere keuzes moet maken op het veld. “Ik vind dat ik nog veel grote kansen mis. In verdedigend opzicht valt er ook nog veel te verbeteren”, vervolgt Ziyech, die het komende zaterdag opneemt tegen FC Groningen. Titelconcurrent PSV strijdt zondag in het Philips Stadion tegen ADO Den Haag.