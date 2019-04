De Jong: ‘Uit die test is gebleken dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft’

Ted van de Pavert komt voorlopig niet in actie voor De Graafschap. De verdediger van de Superboeren speelt niet bij de aankomende duels met VVV-Venlo en FC Emmen vanwege de ziekte van Pfeiffer. Trainer Henk de Jong bevestigt tegenover de Gelderlander dat de 27-jarige stopper voorlopig is uitgeschakeld.

Van de Pavert liep al enige tijd rond met vermoeidheidsklachten en griepverschijnselen en nu is de oorzaak bekend. “We hebben hem donderdag bloed laten prikken. Uit die test is gebleken dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft”, laat De Jong weten. De oefenmeester van de degradatiekandidaat spreekt over een aderlating voor de club.

"Ted is een belangrijke jongen binnen de groep. Hij brengt ook veel duelkracht mee. Maar we moeten nu voorzichtig met hem zijn. Het is nog onduidelijk hoe lang we hem moeten missen.” Van de Pavert wordt vervangen door Sven Nieuwpoort. De Jong weet dat de komende wedstrijden cruciaal zijn voor De Graafschap om volgend seizoen ook in de Eredivisie actief te kunnen zijn.

“Om kans te maken op rechtstreeks lijfsbehoud moeten we zes punten halen uit de komende twee duels. Minimaal vier”, stelt De Jong, die benadrukt dat de sfeer binnen de spelersgroep ontspannen is. “Maar het besef dat het nu moet gebeuren, is bij iedereen aanwezig. We hebben vrijdagochtend met z'n allen bij elkaar gezeten en aangegeven dat het einde snel in zicht komt.”