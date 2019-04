Matthijs de Ligt lovend: ‘Hij doet het hartstikke goed, hij brengt strijdlust’

FC Groningen ontvangt zaterdagavond Ajax, dat zich deze week kwalificeerde voor de halve finales van de Champions League door Juventus met 1-2 te verslaan. Kaj Sierhuis wordt momenteel door Ajax verhuurd aan de Trots van het Noorden, maar de spits zit nog wel in de groepsapp van Ajax. Matthijs de Ligt stelt dat Sierhuis daar geen moeite mee heeft nu Ajax in een feeststemming is.

“Hij speelt nu voor FC Groningen, dus hij zal voor die club zijn best doen om van ons te winnen. Je kan er wel allerlei theorieën op los gooien, maar hij speelt voor FC Groningen, dus daar gaat hij ook zijn best voor doen. Kaj doet het hartstikke goed. Hij maakt minuten in de Eredivisie en pikt regelmatig zijn goaltje mee”, analyseert de verdediger van Ajax bij de NOS.

De Ligt stelt dat de opmars van FC Groningen ook deels te maken heeft met de komst van Sierhuis. “Het is niet voor niets zo dat FC Groningen na de winterstop een wat betere vibe heeft. Hij brengt strijdlust. Vechtersmentaliteit. Dat doet hij heel erg goed”, aldus De Ligt, die met Ajax in Groningen een grote stap richting het kampioenschap kan zetten.

Ajax staat momenteel aan kop in de Eredivisie, met evenveel punten als PSV. De Amsterdammers hebben echter een beter doelsaldo dan de club uit Eindhoven (+12 goals), waardoor Ajax de betere papieren heeft om de landstitel binnen te slepen. Ajax speelt zaterdag tegen FC Groningen, terwijl PSV het zondag in eigen huis opneemt tegen ADO Den Haag.