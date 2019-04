‘Ik heb het geluk gehad om Erik ten Hag te ontmoeten bij Bayern München’

Erik ten Hag presteert dit seizoen met Ajax overweldigend in de Champions League en dat is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Josep Guardiola werkte in het verleden bij Bayern München samen met de trainer van de Amsterdammers en zegt vrijdag op een persconferentie blij te zijn voor hem.

Ajax won afgelopen dinsdag met 1-2 van Juventus en plaatste zich zo voor de halve finales van de Champions League. Daarin had het kunnen stuiten op het Manchester City van Guardiola, ware het niet the Citizens een dag later werden geëlimineerd door Tottenham Hotspur. "Ik had het erg leuk gevonden om tegen hem te spelen, maar ik zit straks voor de televisie", vertelt Guardiola vrijdag op een persconferentie.

Guardiola en Ten Hag leerden elkaar kennen bij Bayern München: Ten Hag was tussen 2013 en 2015 trainer van de beloften van de Duitse grootmacht toen Guardiola de scepter zwaaide bij de hoofdmacht van der Rekordmeister. "Ik heb het geluk gehad om Erik ten Hag te ontmoeten bij Bayern München. We spraken regelmatig met elkaar en ik ben blij om te zien hoe goed hij het doet met een historische club als Ajax."

Na de Champions League-uitschakeling door Tottenham Hotspur is er voor Guardiola en Manchester City overigens nog voldoende om dit seizoen voor te spelen. Manchester City is in de Premier League namelijk verwikkeld in de titelstrijd met Liverpool, terwijl op 18 mei op Wembley de finale van de FA Cup wacht tegen Watford.