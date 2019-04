Fans Ajax en Feyenoord ‘niet vrolijk’: ‘Ik heb het in dertig jaar nooit gehoord’

De KNVB besloot donderdag om speelronde 33 van eind april te verschuiven naar 15 mei, omdat Ajax op 30 april in actie komt tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Veel clubs en fans balen van het besluit van de voetbalbond. Ook de supporters van Ajax en Feyenoord zijn niet helemaal tevreden met de gang van zaken.

“Hier worden we niet heel vrolijk van”, zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de Supportersvereniging Ajax, tegenover het Algemeen Dagblad. “De competitie duurt nog vier speelronden, wie weet wat er nog gebeurt. Maar zoals het er nu voorstaat, hadden wij kampioen kunnen worden in eigen huis, tegen FC Utrecht. In de nieuwe situatie is dat een uitwedstrijd geworden, tegen De Graafschap, op woensdagavond, met een uitvak voor 500 man. Niet ideaal natuurlijk voor Ajacieden.”

Nagtzaam heeft ook begrip voor het besluit van de KNVB. “Tegelijkertijd zijn we als supporters niet meer dan een speelbal van de KNVB. De competitie zo op zijn kop gooien, hele speelrondes veranderen, dat gebeurt in geen enkel ander land. Tenminste, ik heb het in dertig jaar in de voetballerij nooit gehoord. Wat ons betreft is dit idee ook niet het Ei van Columbus.”

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder is eveneens teleurgesteld. "Als supporter moet je je agenda omgooien. Op een woensdagavond naar Fortuna Sittard is gewoon niet fijn. We snappen dat het een hele knappe prestatie van Ajax is, maar welke offers moet je maken?”, zegt voorzitter Remco Ravenhorst, geciteerd door RTV Rijnmond.

Ravenhorst wijst onder meer op het afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst, die hun laatste wedstrijd dus mogelijk niet in De Kuip afwerken. Ravenhorst heeft een alternatief. "Verplaatst alleen Ajax en PSV. Dat heeft minder impact voor de andere clubs. Het is ook niet makkelijk, maar moet je daar nou een hele ronde voor verplaatsen?"