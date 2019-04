PSV kan in laatste weken mogelijk nog beschikken over miljoenenaankoop

Maximiliano Romero keert vrijdag terug bij de selectie van Jong PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag te melden. De beloften van de Eindhovense club nemen het vrijdag op tegen Go Ahead Eagles en de Argentijnse aanvaller is dan van de partij. Eerder werd nog gevreesd dat het seizoen van Romero reeds afgelopen zou zijn.

De miljoenenaankoop van PSV wordt sinds zijn komst naar de huidige nummer twee van de Eredivisie achtervolgd door blessureleed. Sinds eind 2017 kampte Romero met fysieke problemen. De aanvaller, die in januari 2018 voor tien miljoen euro overkwam van Vélez Sarsfield, raakte begin maart wederom geblesseerd, waarbij er rekening werd gehouden met een lange absentie.

Tot dusver kwam de jongeling tot slechts negen minuten in de Eredivisie. Die minuten maakte Romero tegen FC Utrecht in de eerste wedstrijd van het huidige seizoen. Namens Jong PSV noteerde hij dit seizoen negen optredens in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor drie doelpunten. Romero zei eerder gefrustreerd te zijn geraakt door alle kwetsuren.

“Het is gewoon domme pech. Het frustreert me enorm dat ik niet kan laten zien wat ik kan”, zo reageerde Romero in maart op zijn nieuwe blessure. “Er zit echter niets anders op dan opnieuw zo goed en zo snel mogelijk proberen te herstellen”, aldus de nu twintigjarige Romero, die nog tot medio 2023 vastligt in Eindhoven.