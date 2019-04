Jürgen Klopp heeft medelijden: ‘Ik had het echt met hen te doen’

Liverpool is momenteel hevig verwikkeld in een titelstrijd met Manchester City. Menigeen beweert dat the Citizens de betere papieren hebben om de Premier League te winnen, zeker nu de ploeg van Josep Guardiola, in tegenstelling tot Liverpool, is uitgeschakeld in de Champions League. Jürgen Klopp waarschuwt de titelconcurrent echter dat Liverpool optimaal gemotiveerd is.

“We zijn absoluut niet moe”, zegt de manager van the Reds vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Cardiff City komende zondag. “We zitten nog steeds in de titelrace en in de Champions League, dat is hartstikke goed. Momenteel is de trainingsintensiteit wel wat lager. We hoeven dan niet veel werk te verrichten, de jongens weten we ze moeten doen”, zo wordt de trainer vrijdagmiddag geciteerd door diverse Engelse media.

Manchester City leek woensdagavond via een doelpunt van Raheem Sterling in blessuretijd alsnog de halve finales van het miljardenbal te halen ten koste van Tottenham Hotspur, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. “Ik had het echt met hen te doen”, refereert Klopp aan de afgekeurde 5-3. “Ik weet dat sommigen zeggen dat het zonder de VAR een duidelijk doelpunt was. We discussiëren er nog over.”

“Het was inderdaad buitenspel, maar dat is lastig slikken. Complimenten aan Tottenham trouwens. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat ze een zware zomer achter de rug hadden. Niet omdat ze geen transfers hadden gerealiseerd, maar omdat ze maar twee weken vakantie hadden. Als je drie keer scoort tegen Manchester City, verdien je het. Of het invloed heeft op het verloop van de Premier League? Geen idee, we gaan het zien.”