Ajax maakt indruk in Rotterdam: ‘Ze kunnen de Champions League winnen’

Ajax plaatste zich afgelopen dinsdag ten koste van Juventus voor de halve finales van de Champions League en ook bij Feyenoord is men onder de indruk van die prestatie van de Amsterdammers. Giovanni van Bronckhorst geeft de aartsrivaal zelfs een goede kans om het toernooi te winnen.

Ajax stuit in de halve finales op Tottenham Hotspur, waarna in een mogelijke eindstrijd een duel wacht met de winnaar van het tweeluik tussen Barcelona en Liverpool. "Als je Juventus uitschakelt en je wint bij Real Madrid, hoef je voor niemand bang te zijn. Ja, ik geloof dat ze 'm kunnen winnen", laat de trainer van Feyenoord vrijdag desgevraagd weten aan Voetbal International.

"Zeker in de laatste fase van zo'n toernooi is alles mogelijk, dat zag je bij Manchester City - Tottenham Hotspur, een achtbaan van emoties met een rol voor de VAR", vervolgt Van Bronckhorst, refererend naar het krankzinnig verlopen kwartfinale-duel tussen de twee Engelse grootmachten. Een doelpunt van Tottenham-spits Fernando Llorente werd na raadpleging van de VAR toegekend, terwijl Manchester City in extremis juist beteuterd achterbleef, doordat een treffer van Raheem Sterling werd afgekeurd.

De beslissing van de KNVB om het speelschema op de schop te gooien om Ajax zo tegemoet te komen, is voor Van Bronckhorst dan ook geen issue. "Ik vind het knap en mooi wat Ajax laat zien. Het is voor clubs moeilijk zich te plaatsen voor de voorrondes en groepsfase van de Europa League, maar door Ajax wordt het wel iets makkelijker", stelt de oefenmeester.