‘Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar ik heb blij naar Ajax gekeken’

Danny Buijs heeft afgelopen dinsdag met bewondering gekeken naar Ajax. De Amsterdammers wonnen in Italië met 1-2 van Juventus en plaatsten zich zo voor de kwartfinales van de Champions League. Buijs geeft in aanloop naar het competitieduel van FC Groningen met Ajax van zaterdagavond hoog op over het team van Erik ten Tag.

"Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar ik heb echt met een blij gevoel naar Ajax gekeken", wordt de trainer van Groningen vrijdag op een persconferentie geciteerd door onder met het Algemeen Dagblad. Buijs doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2006 en 2009 in het eerste van de Rotterdamse club.

Toch kon de oefenmeester van Groningen genieten van de prestatie van Ajax. "Ik zat met mijn twee zoontjes op de bank te kijken. Het was niet zo dat we zaten te juichen, maar we hadden wel een gevoel van: yes. Deze prestatie van Ajax is gewoon fantastisch voor het Nederlandse voetbal", geeft hij aan.

Zaterdagavond hoopt Buijs Ajax met Groningen dwars te zitten in de titelrace. De coach geeft aan dat Groningen voor eigen publiek 'in de persoonlijke duels moet komen'. "Daar ligt onze kracht. Ik hoorde voor de Champions League-wedstrijden van Ajax tegen Real Madrid en Juventus steeds meer mensen zeggen dat Ajax een goede kans had om door te gaat. Het knapste vond ik: Ajax geloofde er zélf ook in. Ik hoop dat dit morgenavond ook voor ons geldt."