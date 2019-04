Ajax bepaalt geen vraagprijs: ‘Ze willen hem deze zomer niet verkopen’

Ajax heeft geen vraagprijs bepaald voor Nicolás Tagliafico, zo stelt zijn zaakwaarnemer Richardo Schlieper. Spaanse en Argentijnse media maakten in de afgelopen weken melding van een vraagprijs van respectievelijk 20 en 25 miljoen euro, maar Schlieper weet niet hoeveel zijn cliënt moet opbrengen. Tagliafico wordt sterk in verband gebracht met een overstap naar Atlético Madrid en sprak eerder via zijn zaakwaarnemer al de wens uit om 'een volgende stap' te zetten.

Schlieper weet echter niet of Ajax zal meewerken aan een transfer. Eerder deze maand bevestigde directeur spelerszaken Marc Overmars dat Ajax bezig is om de linksback een jaar langer te behouden. "Ajax heeft geen vraagprijs bepaald, omdat ze hem niet willen verkopen", legt Schlieper uit tegenover FCInterNews. "We zullen zien hoe de situatie op de transfermarkt zich ontwikkelt. Inter is een geweldige club. "

"24 jaar geleden bracht ik, samen met mijn partner Giovanni Branchini, ene Javier Zanetti naar de club. Inter en Italië zijn altijd aantrekkelijk voor Argentijnse spelers. Zoals Jorge Luis Borges ooit zei: wij zijn Spaanssprekende Italianen. Het is alsof je in eigen land speelt", geeft hij aan. "Ik kan me inbeelden dat Inter, net als alle andere grote clubs uit de Serie A, plannen heeft om de hegemonie van Juventus te verbreken."

Schlieper is van mening dat Tagliafico op dit moment een van de beste linksbacks ter wereld is. "Ja, zonder twijfel. Hij is een vaste waarde bij zijn club, die zich de revelatie van het Champions League-seizoen mag noemen, en voor de nationale ploeg. Ik snap wel waarom clubs hem willen hebben." Het contract van Tagliafico in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2022. Vorige maand weigerde hij een voorstel om zijn verbintenis te verlengen.