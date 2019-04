Mourinho geeft Tottenham Hotspur advies in analyse over Ajax

Tot tweemaal toe voorspelde José Mourinho dit seizoen de uitschakeling van Ajax in de Champions League, maar de ploeg van Erik ten Hag zit nog altijd in het miljardenbal. In de halve finale kruisen de Amsterdammers de degens met Tottenham Hotspur. Mourinho stond twee jaar geleden als trainer van Manchester United zelf tegenover Ajax in de finale van de Europa League en zegevierde toen. In gesprek met RT blikt de Portugees terug op die wedstrijd en doet hij uit de doeken hoe Ajax in zijn ogen te kloppen is.

Mourinho denkt te weten waarom Real Madrid en Juventus uiteindelijk tekortschoten tegen Ajax. Hij merkt op dat internationale topclubs Ajax nog altijd lijken te onderschatten. "Juventus werd het volgende team dat Ajax vanuit zijn eigen kracht liet voetballen. Niemand lijkt Ajax vooralsnog te respecteren. Ajax mag zijn kwaliteiten ten volle benutten van de tegenstanders", analyseert de clubloze manager. "Ze hebben fantastische jonge spelers, die nu meer ervaring hebben dan toen ik ze tegenkwam in de finale van de Europa League."

Destijds waren spelers als Matthijs de Ligt, André Onana en Hakim Ziyech er al bij. Ajax ging vrij kansloos met 0-2 ten onder in Stockholm. "We schotelden ze een wedstrijd voor die ze absoluut niet wilden spelen. Na de wedstrijd klaagden ze over Marouane Fellaini en over het fysieke spel. Ze klaagden, omdat ze er niet mee konden omgaan. Als je tegen Ajax speelt zoals zij het willen, dan loop je het risico dat ze beter zijn dan jij." Mourinho denkt dat Barcelona en Liverpool, de twee mogelijke tegenstanders in de finale, de kwaliteiten hebben om Ajax op eigen kracht te verslaan.

"Maar als je die kwaliteiten niet hebt, moet je strategisch denken en Ajax vooral niet geven wat ze willen", adviseert de oefenmeester. Tot slot spreekt Mourinho lyrisch over Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt, de maker van het winnende doelpunt in Turijn. "De Ligt is misschien geen uniek geval, want we zijn veel geweldige jonge spelers geweest in de geschiedenis van het voetbal, maar twee jaar geleden oogde hij al als een zeer ervaren speler van 26 of 27 jaar. Hij is fysiek heel sterk. Nu, twee jaar later, is het echt een fantastische speler."