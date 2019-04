‘Weten ze bij Feyenoord zelf wel hoe ze moeten aanhaken bij Ajax?’

Bekende (oud-)voetballers als Royston Drenthe, Pierre van Hooijdonk en Khalid Boulahrouz verzamelden zich deze week in Rotterdam voor een potje footgolf. Het jaarlijkse door Life After Football georganiseerde vriendentoernooi is een regelrechte hit bij oudgedienden en nieuwkomers. ‘’Het gaat lekker, maar het is niet makkelijk. De baan loopt soms schots en scheef’’, zegt Excelsior-talent Jerdy Schouten, die zijn weg probeert te vinden tussen de routiniers. ‘’Ik heb veel van deze mensen op tv gezien vroeger. Het is een eer om daar nu een potje footgolf mee te spelen.’’

Het gesprek van de dag op de golfbaan is de overwinning van Ajax op Juventus in de halve finale van de Champions League. Hedwiges Maduro, die zelf met Ajax de kwartfinales van het toernooi bereikte, plaagt de aanwezige Feyenoord-iconen Pierre van Hooijdonk en Mario Been. Toch is menig Rotterdammer met een Feyenoord-hart enthousiast over de wapenfeiten in Europa van ‘s lands grootste voetbalrivaal.

‘’Ik denk dat het ligt aan de teamspirit, dat ze voor elkaar door het vuur gaan en voor elke tweede bal vechten’’, zegt voormalig Feyenoord-speler Royston Drenthe in een poging het succes van Ajax te verklaren. De enkelvoudig Oranje-international zou niet vreemd opkijken als de Amsterdammers de Champions League winnen. ‘’Ik denk zeer zeker dat ze kunnen winnen. Als je Real van de mat veegt en Juventus laat zien dat ze niks te vertellen hebben, maak je zeker kans.’’