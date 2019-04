‘Boze’ F-Side van Ajax drijft spot met Vak-P na besluit KNVB

De harde kern van Ajax is naar eigen zeggen niet blij met de verplaatsing van speelronde 33 van de Eredivisie. Hoewel de club zelf akkoord ging met het voorstel, ziet de F-Side grote nadelen voor de supporters. Donderdag besloot de KNVB om de voorlaatste speelronde in zijn geheel te verzetten naar woensdag 15 mei, waardoor het in feite de laatste speelronde wordt. Ajax gaat op die dag op bezoek bij De Graafschap.

"Wij accepteren niet dat onze supporters nu ineens een vrije dag moeten nemen (als ze deze nog krijgen op korte termijn) om naar Doetinchem af te moeten reizen", schrijft de F-Side, om eraan toe te voegen dat hetzelfde geldt voor supporters van andere clubs die een uitwedstrijd spelen op 15 mei. Het verschil met die andere clubs is wel dat Ajax buitenshuis kampioen zou kunnen worden op die dag. De F-Side eist extra kaarten en lijkt daarmee te knipogen naar FC Twente, dat niet blij was met slechts 185 tickets voor de later afgelaste kampioenwedstrijd tegen Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. "Zo niet, dan wijken ze maar uit naar Arnhem of Enschede om een stadionnetje af te huren, zodat er genoeg supporters van Ajax bij de kampioenswedstrijd aanwezig kunnen zijn."

Als dat ook niet gebeurt, dan zal de F-Side de supporters van Ajax 'massaal' oproepen om naar Doetinchem af te reizen en daar feest te vieren, met of zonder ticket voor de wedstrijd. Zelf zal de F-Side ook enkele feesten gaan organiseren in de stad, kondigt men aan. Eerder kondigde Vak-P van FC Twente al aan te zullen afreizen naar Amsterdam, ongeacht of het 'kampioensduel' op De Toekomst of in de Johan Cruijff ArenA gespeeld zou worden. "Wij betreuren ten zeerste om deze stappen te moeten nemen, maar de enige escape is in handen van de dames en heren beleidsbepalers op bonds- en gemeenteniveau. Eerst ronde 33 en dan ronde 34. En ook gewoon op zondagmiddag 14.30 uur!"

De KNVB nam de maatregel juist vanwege de sportieve belangen van Ajax, dat op dinsdag 30 april op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De bond wilde De Graafschap - Ajax aanvankelijk verplaatsen van zondag 28 naar vrijdag 26 april, maar dat was om veiligheidsredenen geen optie. Daardoor besloot de bond om de gehele speelronde te verzetten. De KNVB wil dat alle wedstrijden in de laatste twee speelrondes tegelijk worden afgewerkt, om competitievervalsing te voorkomen.

Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, vindt dat directeur betaald voetbal Eric Gudde bij de vaststelling van het programma rekening had moet houden met de 'uiterste consequentie' dat een Nederlandse club de halve finale van het miljardenbal kon bereiken. Eerder werd het duel tussen PEC Zwolle en Ajax al verplaatst; volgens Driessen liet Gudde toen het belang van Ajax prevaleren boven dat van andere clubs én werd er een precedent geschept.

"Het belang van Ajax is het algemeen belang van het Nederlandse voetbal, zei de voetbalbons. Een loze kreet, het belang van Ajax is vooral het belang van Ajax", benadrukt Driessen, die spreekt van 'competitieverraad'. "Maar in plaats van de hand in eigen boezem te steken of de eigen KNVB-bekerfinale te verplaatsen zodat de 33ste speelronde op 5 mei gespeeld kan worden, gooit Gudde zijn narigheid over de schutting op het bordje van de clubs en houdt ze ten onrechte medeverantwoordelijk voor de competitieplanning. Schandelijk."