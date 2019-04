Toptransfer naar Spanje lonkt voor Richarlison

Barcelona wil Marcus Rashford graag losweken bij Manchester United en is bereid om Malcom de omgekeerde weg te laten bewandelen. De Braziliaanse vleugelaanvaller staat momenteel ook in de belangstelling van AC Milan. (Marca)

De toekomst van Benito Raman kan zomaar in de Premier League liggen. Arsenal en Everton hebben de Belgische aanvaller van Fortuna Düsseldorf in het vizier. (BILD)