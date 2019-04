Chelsea bereikt laatste vier na spektakelstuk met zeven doelpunten

Chelsea heeft zich ten koste van Slavia Praag bij de laatste vier van de Europa League geschaard. Na de 0-1 overwinning uit de heenwedstrijd volgde donderdagavond op het eigen Stamford Bridge een nieuwe zege voor de Engelsen: 4-3. Voor Chelsea wacht in de halve finales een tweeluik met Eintracht Frankfurt, dat zich ontdeed van Benfica. Pedro was de grote man aan de kant van the Blues: hij scoorde tweemaal en was ook betrokken bij de overige treffers. Mick van Buren zat bij Slavia Praag negentig minuten op de bank.

Vorige week bezorgde Marcos Alonso Chelsea pas in de absolute slotfase de overwinning, maar ditmaal had het aanvankelijk een stuk minder te duchten van Slavia Praag. Het elftal van manager Maurizio Sarri schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en stelde kwalificatie eigenlijk razendsnel veilig door binnen zeventien minuten driemaal te scoren. Pedro vertolkte bij alle doelpunten een hoofdrol. De Spaanse buitenspeler nam na vijf minuten voetballen zelf de openingstreffer voor zijn rekening: na een combinatie met César Azpilicueta en Olivier Giroud rondde hij oog in oog met doelman Ondrej Kolar beheerst af.

Vier minuten later was Pedro ook betrokken bij de 2-0. Hij schoot na voorbereidend werk van Eden Hazard op de paal, waarna de terugkaatsende bal ongelukkig in eigen doel werd gelopen door Simon Deli. Het bezoek kwam er absoluut niet aan te pas en moest even later toezien hoe Giroud na een assist van Pedro voor de 3-0 tekende. Slavia Praag deed in minuut 26 wat terug via een rake kopbal van Tomas Soucek, maar Chelsea wist zijn voordelige marge van drie vrijwel onmiddellijk weer in ere te herstellen via Pedro. Hij frommelde de bal tegen de touwen, nadat Giroud in eerste instantie nog op Kolar was gestuit.

Slavia Praag leek daarmee rijp voor de slacht, maar via Petr Sevcik wisten de Tsjechen in de eerst tien minuten na de onderbreking volledig terug te komen in de wedstrijd. De middenvelder verschalkte Kepa Arrizabalaga tweemaal met een poging van afstand, waarvan met name het tweede schot onhoudbaar was voor de doelman van Chelsea, en zorgde daarmee na 54 minuten spelen voor een 4-3 tussenstand. Slavia Praag had daarna nog twee doelpunten nodig voor een wonder, maar Chelsea was op tijd bij de les en speelde de wedstrijd uiteindelijk professioneel uit.