Fiasco Italiaans voetbal compleet na uitschakeling Napoli door Arsenal

Arsenal heeft zich voor het tweede seizoen op rij geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelse grootmacht won vorige week op eigen veld al met 2-0 van Napoli en stapte donderdagavond ook in de return als winnaar van het veld: 0-1. Alexandre Lacazette opende aan het einde van de eerste helft de score uit een vrije trap, waardoor de ploeg van trainer Unai Emery uiteindelijk een probleemloze avond beleefde in het Stadio San Paolo. Arsenal stuit in de volgende ronde op Valencia, dat over twee duels simpel afrekende met Villarreal (5-1).

Arsenal had de controle in de openingsfase, maar de eerste serieuze mogelijkheid was na ruim een kwartier voetballen voor Napoli. José María Callejón werd aan de rechterkant van het strafschopgebied bereikt door Kalidou Koulibaly, waarna hij uit een lastige hoek op doelman Petr Cech schoot. Even later dacht de thuisploeg alsnog op voorsprong te komen nadat Arek Milik de bal over Cech heen wipte, maar het doelpunt van de Poolse spits werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Milik was rond het halfuur opnieuw gevaarlijk: na een afgemeten voorzet van Piotr Zielinski kopte hij geheel vrijstaand ongecontroleerd naast. Arsenal zag kort erna Aaron Ramsey uitvallen met een hamstringblessure, maar de Londenaren konden in minuut 36 wel de 0-1 vieren. Lacazette mocht vanaf ongeveer 25 meter aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal uiteindelijk buiten het bereik van doelman Alex Meret tegen de touwen. Het doelpunt was een forse tegenvaller voor Napoli, dat in het restant van de eerste helft niet meer in de buurt van een gelijkmaker kwam.

Vlak na de onderbreking had Pierre-Emerick Aubameyang de 0-2 op zijn voet. De spits uit Gabon had de bal voor het inschieten na voorbereidend werk van de voor Ramsey ingevallen Henrikh Mkhitaryan, maar Meret redde uiteindelijk miraculeus. Daardoor mocht Napoli blijven hopen op een wonder, maar de formatie van Carlo Ancelotti oogde aanvallend onmachtig, waardoor de Europa League-campagne van de Italianen uiteindelijk als een nachtkaars uitging. Door de uitschakeling van Napoli is er geen enkele Italiaanse ploeg meer actief in Europa.