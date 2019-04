Discutabele goal van Filip Kostic leidt uitschakeling van Benfica in

Eintracht Frankfurt heeft zich donderdagavond op knappe wijze ten koste van Benfica bij de laatste vier van de Europa League geschaard. Een week na de 4-2 nederlaag in Lissabon boekte het team van trainer Adolf Hütter een 2-0 overwinning voor eigen publiek. Dat was voor de Bundesliga-club toereikend om de halve finales te bereiken. Daarin zullen Jetro Willems, Jonathan de Guzman en consorten met Chelsea moeten afrekenen.

De voorsprong van Eintracht, waar Willems alleen als invaller minuten maakte, na het rustsignaal was op papier volledig verdiend, maar de treffer van Filip Kostic had niet mogen tellen. Negen minuten voor rust kreeg Mijat Gacinovic de bal van Ante Rebic en zijn inzet eindigde op de paal. De rebound was een prooi voor Kostic, die een meter buitenspel stond. De scheidsrechterlijke leiding keurde de treffer toch goed, omdat de VAR in de Europa League pas in de finale zijn intrede doet.

Bruno Lage werd vanwege zijn voortdurende protesteren richting de arbiter naar de tribune verwezen. De 1-0 was een hard gelag voor Benfica, dat in de eerste helft goed en compact verdedigde maar zich offensief gezien hoe dan ook nauwelijks kon onderscheiden. Eintracht had het meeste balbezit en de meeste doelpogingen, maar kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan de discutabele treffer van Kostic.

In de tweede helft trok Eintracht het duel naar zich toe, al beet Benfica na rust meer van zich af en waren de teams aan elkaar gewaagd. Na 67 minuten verscheen de belangrijke 2-0 op het scorebord. Na matig uitverdedigen van Ruben Dias kwam het leer via voorbereidend werk via Danny da Costa en Rebic bij Sebastian Rode, die het leer in de rechterhoek achter Odisseas Vlachodimos schoot. Benfica was vijf minuten voor tijd zeer dicht bij de 2-1. Een volley van Eduardo Salvio, na een heerlijke voorzet van Alejandro Grimaldo, werd door Kevin Trapp met zijn vingertoppen tegen het aluminium getikt.