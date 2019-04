Atlético Madrid denkt aan ex-speler van FC Twente

Ole Gunnar Solskjaer krijgt komende zomer een bedrag van 275 miljoen euro om in zijn selectie te investeren. Jadon Sancho van Borussia Dortmund moet in ieder geval naar Manchester United gehaald worden. (Daily Mirror)

Er staan momenteel twee namen bovenaan het verlanglijstje van Tottenham Hotspur voor komende zomer. Maximiliano Gómez van Celta de Vigo en Luiz Felipe van Lazio zijn in beeld bij the Spurs . (Daily Star)

Newcastle United wil Ryan Fraser graag op korte termijn losweken bij Bournemouth. The Cherries kunnen in ruil voor de Schotse middenvelder Matt Ritchie en een onbekend geldbedrag tegemoet zien. (Daily Mail)