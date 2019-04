Bundesliga-trainer geniet van succes Ajax in Europa: ‘Ik heb hem gefeliciteerd’

Alfred Schreuder is vanaf komende zomer hoofdtrainer van TSG Hoffenheim, de club waar hij eerder assistent van Julian Nagelsmann was. Laatstgenoemde volgt de verrichtingen van Ajax in de Champions League met meer dan gemiddelde belangstelling, niet alleen vanwege zijn goede band met de vertrekkende assistent-trainer van de Amsterdammers.

“Ik heb hem gefeliciteerd”, vertelt Nagelsmann, die komende zomer naar RB Leipzig vertrekt, in gesprek met Kicker. “Ajax heeft een mooie, attractieve stijl. Ze creëren ook veel kansen. Soms doet hun spel me een beetje denken aan onze manier van spelen.” Hoffenheim bezet momenteel een zesde plaats in de Bundesliga, terwijl zijn toekomstig werkgever derde staat.

Nagelsmann geeft Ajax een goede kans tegen Tottenham Hotspur, de tegenstander in de halve finale. “Wanneer je Real Madrid en Juventus uitschakelt, kun je ook Tottenham verslaan. En als je de finale haalt, kun je het toernooi ook winnen”, verzekert de Duitse trainer.

Ajax treft met Tottenham een tegenstander waarvan het in Europees verband nog niet wist te winnen: twee duels, twee nederlagen. In 1981/82 stonden Ajax en Tottenham tegenover elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. Toen wonnen de Engelsen in Amsterdam met 1-3 en in eigen huis met 3-0.