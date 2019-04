Perez: ‘De KNVB moet beseffen dat er niet maar één Nederlandse club is’

Kenneth Perez heeft zijn bedenkingen bij de beslissing van de KNVB om het speelschema op de schop te gooien om Ajax zo tegemoet te komen. Donderdag maakte de voetbalbond bekend dat het programma van zondag 28 april naar woensdag 15 mei verhuist en daarmee tevens de laatste en 34e speelronde wordt.

Perez stelt dinsdagavond bij FOX Sports dat de KNVB vooral rekening lijkt te houden met de belangen van Ajax, dat op 30 april in de halve finale van de Champions League aantreedt tegen Tottenham Hotspur en daardoor niet op 28 april in actie kan komen tegen de Graafschap. Het duel met de Doetinchemmers is daarom verplaatst naar 15 mei. "Het is een hele, hele aparte situatie. Er zal goed over nagedacht zijn, alleen de KNVB moet wel beseffen dat er niet maar één Nederlandse club is", laat de Deense analist zijn licht schijnen over de kwestie.

"Het gaat om heel veel clubs, niet alleen om Ajax. Ik heb wel het gevoel dat deze beslissing alleen maar draait om Ajax", vervolgt Perez. "Ik vind ook dat je zo'n club moet faciliteren als je zo ver kunt komen in Europa, maar dit lijkt me een hele onwenselijke situatie, in de zin dat je van de voorlaatste speelronde de laatste speelronde maakt."

Dat de KNVB aan het begin van het seizoen bij het creëren van het speelschema geen rekening heeft gehouden met een eventuele halve finale-plaats van Ajax, noemt de Perez 'een fout die je de KNVB kunt vergeven'. "Want dat had ook niemand verwacht", besluit de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax.