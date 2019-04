Ronald Koeman staat achter KNVB: ‘Het is normaal dat we Ajax helpen’

De 33e speelronde in de Eredivisie wordt verplaatst om Ajax lucht te geven in het volle speelschema, zo maakte de KNVB donderdag bekend. Dat betekent dat het programma van zondag 28 april naar woensdag 15 mei verhuist en daarmee tevens de laatste speelronde en 34e speelronde wordt. Ronald Koeman snapt dat de KNVB meedenkt met Ajax en het competitieschema aanpast, met oog op de Champions League.

“Ik vind dat een goede zaak”, benadrukt de bondscoach van het Nederlands elftal in gesprek met Voetbal International, “We hebben vaak gezegd dat we meer naar het buitenland moeten kijken, nou, daar gebeurt zoiets wel vaker. Wat Ajax presteert is zo goed voor het totale Nederlandse voetbal, dat het normaal is dat we ze helpen.”

Reden voor de aanpassing van het schema is dat er rond 28 april geen alternatief voor De Graafschap-Ajax gevonden kon worden, iets dat wel wenselijk was aangezien Ajax op 30 april tegen Tottenham aantreedt in de halve finales. De tijd tussen de voorlaatste speelronde en het duel in Engeland was daardoor te kort. “Ik kijk uit naar die halve finales en hoop op nog meer, want alles is mogelijk”, denkt Koeman. “En daarna moeten we die lijn proberen door te trekken met Oranje tijdens de Nations League.”

De KNVB heeft afgesproken dat een club altijd minimaal twee volledige dagen rust krijgt tussen twee wedstrijden. Verplaatsing van De Graafschap - Ajax naar vrijdag 26 april stuitte op verzet van de thuisploeg en de gemeente Doetinchem. Zaterdag 27 april was vanwege Koningsdag ook geen haalbare kaart.