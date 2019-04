Marino Pusic na ‘onverstandige zet’: ‘Ik voel me respectloos behandeld’

Marino Pusic baarde vorige week opzien met een interview op NPO Radio 1, waarin hij zich kritisch uitliet over de clubleiding en lokale media. Paul van der Kraan, algemeen directeur bij FC Twente, stelt dat het niet verstandig was van de oefenmeester om zich op dergelijke wijze uit te laten. “Ik heb het gezien en vind het niet verstandig van Marino”, aldus Van der Kraan in een interview met FOX Sports.

“Hij heeft een doorlopende overeenkomst. Als hij daarover wil praten, moet hij met de mensen praten waar hij mee te maken heeft. In eerste instantie is dat Ted van Leeuwen en eventueel met mij. Dat is de weg die moet worden bewandeld. Hij heeft een doorlopende overeenkomst. Dat is de situatie”, stelt Van der Kraan. Het contract van Pusic bij FC Twente loopt nog door tot medio 2020. De trainer van de Tukkers wil er in gesprek met FOX Sports niet verder op ingaan.

“Het ligt achter ons en al onze tijd, energie en focus gaat naar de eerstvolgende wedstrijd. Daar wil ik het bij laten. We hebben één doel, daar gaat alle tijd en energie naartoe. Dat is promoveren en daar zijn we dicht bij. Deze situatie was niet fijn, maar het is niet anders”, aldus Pusic. In gesprek met Voetbal International laat hij iets meer los over de nasleep van het interview. “Ik heb me misschien laten gaan in mijn woordkeuze, maar ik werd getriggerd.”

“Er is één regionale verslaggever die al een tijd een hetze tegen mij voert. Ik heb geen moeite met kritiek en hou zelfs van discussie, maar ik voel me respectloos behandeld. Wat FC Twente betreft heb ik alleen maar willen aangeven dat ik hoop dat hier weer een keer rustig wordt, zodat een trainer gewoon zijn contract kan uitdienen”, zegt de oefenmeester. Hij benadrukt van deze situatie te hebben geleerd.

“De volgende keer zal ik mijn tong afbijten, want zo'n interview leidt alleen maar af van datgene wat werkelijk van belang is. Als je ziet waar wij vandaan komen en wat wij dit seizoen hebben gepresteerd, ben ik bijzonder trots op onze groep en ons werk”, besluit Pusic. Twente komt vrijdag niet in actie en kan kampioen worden als naaste achtervolger Sparta Rotterdam in eigen stadion verliest van Helmond Sport. Als de Rotterdammers gewoon winnen, hebben de Tukkers komende maandag in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ een kans om de titel veilig te stellen.