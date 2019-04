Ajax dient als inspiratie: ‘Je moet geduld hebben, dat is hier niet aan de orde’

Voor Fiorentina staat komende zaterdag de uitwedstrijd tegen Juventus op het programma. La Vecchia Signora kan de kater van de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League door Ajax wegspoelen door het kampioenschap veilig te stellen. Vincenzo Montella, trainer van Fiorentina, stelt in aanloop naar de wedstrijd in het Allianz Stadium dat zijn ploeg een voorbeeld moet nemen aan de Amsterdammers.

“We zullen een teleurgesteld, maar fel Juventus treffen. Ze zijn in staat om de gedachten razendsnel te verzetten, maar we zullen niet bang zijn”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Montella. “Om resultaten als Ajax te krijgen, moet je geduld hebben. Dat is eigenlijk niet aan de orde in Italië. We zouden eigenlijk minder naar resultaten moeten kijken. Bij Fiorentina is er de bereidheid om een identiteit te creëren en om daar een tijdje aan te werken.”

“Het gaat niet per se om het kopen van de beste spelers, want daarmee haal je niet de Champions League-finale. Het bouwen van winnende teams kost nu eenmaal tijd”, stelt de oefenmeester, die sinds begin deze maand terugkeerde als trainer van Fiorentina. Montella was donderdag niet de enige met lovende woorden voor Ajax, want ook Niko Kovac liet zich op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Bayern München en Werder Bremen positief uit over de Amsterdammers.

“We waren juist met onze beoordeling toen we tegen Ajax speelden”, aldus Kovac tegenover verschillende Duitse media. In de groepsfase hield Ajax Bayern München tweemaal op een gelijkspel (1-1 en 3-3). “Het is een waanzinnig getalenteerd team, met een goede mix tussen jonge en oudere spelers. Tactiek is een ding, maar het draait ook om passie en hartstocht. Ajax speelde met het hart en liet passie zien. Ze verdienden het om de halve finale te halen.”