KNVB hakt knoop door en verplaatst volledige voorlaatste speelronde

De KNVB heeft speelronde 33, die eigenlijk op zondag 28 april had moeten afgewerkt, verplaatst naar woensdag 15 mei. Daarmee wordt Ajax tegemoet gekomen in aanloop naar de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, die op dinsdag 30 april wordt afgewerkt. De oorspronkelijke laatste speelronde op 12 mei blijft ‘gewoon’ gehandhaafd.

Zodoende wordt de oorspronkelijke speelronde 33 de laatste speeldag in de Eredivisie, op woensdag 15 mei. Daardoor sluit Ajax het seizoen af op bezoek bij De Graafschap, terwijl PSV op de laatste speeldag Heracles Almelo ontvangt. De Kuip moet op de voorlaatste speeldag al afscheid nemen van Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie, want op de laatste speeldag wacht voor Feyenoord nu een bezoek aan Fortuna Sittard.

De vertegenwoordigers van de achttien Eredivisie-clubs kwamen donderdag bijeen in Zeist en werden het uiteindelijk eens over deze oplossing. Hierdoor heeft Ajax in ieder geval 48 uur rust in aanloop naar de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur in Londen, wat volgens de reglementen van de KNVB wordt voorgeschreven. In eerste instantie was men van plan om het duel met De Graafschap te vervroegen naar vrijdagmiddag, maar dit was om veiligheidsredenen geen optie.

Verder moest er rekening mee gehouden worden dat alle wedstrijden in de laatste speelrondes tegelijkertijd moeten worden afgewerkt, om competitievervalsing tegen te gaan. Aan deze twee zaken heeft de KNVB met deze oplossing nu voldaan. In eerste instantie was het plan om de laatste speelrondes met één week te verschuiven, maar nu heeft men dus besloten om alleen de voorlaatste speelronde anderhalve week te verplaatsen. Het betekent dat ook de nacompetitiewedstrijden verschoven zullen worden.

Speelronde 33, 12 mei

Ajax - FC Utrecht

AZ - PSV

FC Groningen - Fortuna Sittard

Feyenoord - ADO Den Haag

Heracles - Excelsior

PEC Zwolle - VVV

Heerenveen - NAC

Vitesse - De Graafschap

Willem II - Emmen

Speelronde 34, 15 mei

ADO Den Haag - Willem II

De Graafschap - Ajax

Excelsior - AZ

Emmen - FC Groningen

FC Utrecht - Heerenveen

Fortuna Sittard - Feyenoord

NAC - PEC Zwolle

PSV - Heracles

VVV - Vitesse